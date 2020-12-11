林家謙監製陳奕迅新歌　直言緊張到失眠：唔知應該講真話定假話

陳奕迅（Eason）今晚（11/12）聯同林家謙、麥曦茵及小克開直播，講述新歌《是但求其愛》的創作。Eason透露，這首歌早已開始製作，本來打算在上年舉行的紅館跨年演唱會《Fear and Dreams》前後面世，但個唱取消後，派台日期一再延後，在《致明日的舞》後才推出這首氣氛相對沉重的歌。

Eason與林家謙、麥曦茵和小克開直播宣傳新歌《是但求其愛》。（直播截圖）

Eason亦大讚林家謙在《是但求其愛》的編曲，認為對方在創作上跳出傳統的做法：「佢啲taste真係好好，例如佢係用長號，而唔係用小號，我諗呢啲佢都未必解釋到，係感覺嚟。」而林家謙談到與Eason一同監製時，直言前一晚緊張到失眠，又笑指：「唔知喺佢面前應該講真定假話，諗咗一陣，不如都係講真話啦，假話大把人都講啦，好多人都可以講畀你聽！所以我就鼓起勇氣，講一啲我自己嘅意見。」Eason即反白眼，無奈地指：「係咩？我全部都覺得係真話嚟喎！」

直播中Eason亦聆聽觀眾的愛情故事，他鼓勵在面對情傷時雙方都要坦白，即使遇到不快樂的事也應互相分享：「其實佢依家唔開心，就係因為佢唔知道你有幾唔開心，就好似林家謙監製我咁，可能要冒住俾我『喵』，佢都要坦誠咁講畀我聽『呢個音好似唔係幾好聽』。」最後Eason和林家謙一同現場演繹《是但求其愛》和《致明日的舞》，預祝各位觀眾聖誕快樂。