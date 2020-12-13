睇2020勁歌優秀選賽果預測總選　周柏豪胡鴻鈞或同時達成大滿貫？

《2020勁歌金曲優秀選》在昨晚（13/12）公布第二回得獎名單，24首得獎歌曲將與第一回入選的25首作品，角逐2021年1月舉行的《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》。雖然「最受歡迎男、女歌星」、「勁歌金曲金獎」以及「最受歡迎新人獎」四大獎項都由TVB Fun投票選出，但在兩次優秀選成績中，樂迷或許看得出端倪。

先睇睇有邊啲歌手喺優秀選第二回攞獎：

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HANA 5首歌入圍 仍無緣破「勁歌大滿貫」記錄？

女歌手焦點依舊放在「星夢一姐」HANA菊梓喬身上，她在第二回有兩首得獎歌，連同第一回的三首歌曲，今年將與上年一樣有5首歌曲入圍，數目是眾多歌手之冠。HANA其實離「勁歌大滿貫」相差不遠，上年同時贏得「最受歡迎女歌星」及「最佳演繹女歌星」的她，目前只欠「金曲金獎」，不過在數據上，她離達成大滿貫似乎還有一段距離，無緣打破林峯2012年所創下，出道最短時間達成「勁歌大滿貫」的記錄，因為林峯2007年以歌手身份出碟，前後僅花5年時間得到「大滿貫」，而HANA於2016年出道，明年剛好滿5年，如果今屆《勁歌總選》拿不到，就無法打破林峯的紀錄了。

HANA雖然站穩「星夢一姐」位置，但要在今年完成大滿貫，似乎難度極高。（資料圖片）

今年大會亦公布各個階段得票最高的歌曲，雖然HANA是得獎最多的歌手，但在兩次優秀選中得票最多的歌曲都不是她的作品。若同一年內有太多作品入圍，在「金曲金獎」中反而會處於劣勢，因為支持者的選擇實在太多，令得票被其他作品分薄。就以上年為例，周柏豪雖然只有兩首歌，但能憑《讓愛高飛》擊敗HANA，奪得「金曲金獎」，可見入圍歌曲多，未必代表在《勁歌》大獎上佔優。

在優秀選第一回，HANA的確是大贏家，不過連詩雅的《小謊言》才是得票最高的歌曲（資料圖片）

周柏豪發力同胡鴻鈞爭做一哥

而男歌手方面，預料將是周柏豪和胡鴻鈞力爭「星夢一哥」之位。前者新歌《劫後餘生》在各大電台都得到極高評價，順利成為四台冠軍，不過後者的《妳幸福嗎？》在第二回得票最高，意味他比其他歌手有更大機會拿下今年「金曲金獎」。

柏豪後半年推出《劫後餘生》，奪得四台冠軍。（周柏豪Facebook影片截圖）

Hubert已經連續三年贏得「最佳演繹男歌星」，而周柏豪則在上年首度贏得「最受歡迎男歌星」。其實周柏豪離「勁歌大滿貫」亦只差「最佳演繹男歌星」，且看今年二人獎項會否互換，讓他們一同完成大滿貫。