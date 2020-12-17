【叱咤2020】我最喜愛的歌曲7強出爐　周國賢失奪獎最後希望？

《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》第4階段投票進入倒數階段，今日（17/12）大會公布「我最喜愛的歌曲」最後7強走勢。在10強歌曲中，只有5首歌一直穩守在頭7位，似乎最後五強已經塵埃落定。最新5G手機12 Pro隨時屬於您！

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「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後七強走勢，聽日中午12點就截止啦！（排名不分先後）

《叱咤》在前兩日率先公布8強走勢，當中只有鄭中基《My Only One》、林家謙《一人之境》、姜濤《蒙著嘴說愛你》、陳卓賢《正式開始》及Dear Jane《銀河修理員》一直留守名單之內。根據過往經驗，這5首歌似乎已經累計足夠票數，能躋身最後5強的機會非常大。

反觀備受網民追捧的Serrini，其代表作《網絡安全隱患》截至昨晚為止依然留守8強，不過歌曲卻未打入最後7強，雖說Serrini曾在上星期表示「十強止步me唔該」，但她這次恐怕真的「開口中」。另外，打入7強的歌曲還有周國賢與ToNick合唱《時間的初衷》，及許廷鏗《無力感》，只是這兩首歌在名單一直彈出彈入，反映票數一直處於落後，要殺入最後五強相當困難。