盧廣仲《刻在》神曲吸引藝人爭相翻唱　魏如萱被封「原唱殺手」

台灣電影《刻在你心底的名字》將在12月23日於Netflix上架，令一眾香港Fans都可以欣賞。由盧廣仲主唱的主題曲《刻在我心底的名字》不但獲得第57屆台灣金馬獎最佳原創電影歌曲，更吸引徐佳瑩、蔡依林、田馥甄、周興哲等歌手翻唱，在香港亦有胡鴻鈞、姜濤、曾樂彤等翻唱版本。

盧廣仲憑《刻在我心底的名字》，封為最年輕的三金（金曲、金鐘、金馬）男藝人。(影片擷圖)

在眾多翻唱版本當中，以魏如萱唱的最受歡迎。盧廣仲的版本沒運用太多技巧，靠本來輕柔的唱腔已經令不少聽眾感動。而魏如萱的版本則用上更多氣聲，將每一句處理得更細膩，在眾多女聲版本中唱得最觸動人心，難怪有網民立即封她為「原唱殺手」。當然，並非每一位歌手都適合演繹這類型的歌曲，在網民點唱的同時，亦有聲音呼籲某些歌手不要翻唱。

魏如萱翻唱後，被網民封為「原唱殺手」。（魏如萱Instagram圖片）

其中一類較難演繹好《刻在》的，就是像網民提到的蕭敬騰一樣，以高音爆發力見稱的歌手。這首歌要求歌手在高音位置，都要用一個較為輕柔的音色唱出，若然要用一般較用力的方式演唱，就會失去歌曲本來的意境。蕭敬騰在高音的掌控程度毋庸置疑，但大眾對他的印象依然停留在《王妃》、《新不了情》等偏向搖滾曲風的強硬唱法，似乎真的不太適合唱這首歌。