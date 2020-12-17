Gin Lee開線上騷　邀姜濤合唱台劇歌：有個我幻想出嚟嘅OPPA出現

Gin Lee（李幸倪）今晚（17/12）舉行「YouTube Music Night with Gin Lee」線上演唱會，不但把新專輯《Dear Secret》的所有歌曲演唱，更邀請到MIRROR成員姜濤擔任嘉賓，與他合唱台灣偶像劇與電影的歌曲。

今晚Gin Lee演唱會邀得姜濤擔任嘉賓。（影片截圖）

Gin Lee一開始先以《幸福門》、《美男子與香煙》等新碟作品揭開序幕，其後帶來舊作《潛水》、及《Goodnight》，此時姜濤已經在門外等候。及後Gin Lee在電視機前看著姜濤唱《曖昧》後，姜濤就走入屋內，獨唱近期大熱的《刻在我心底的名字》，及後二人唱過《我愛他》後，更背對背合唱《流星雨》。及後Gin Lee再送上《隨風而來隨風而去》及《Close to You》，為線上音樂會劃上句號。

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Gin Lee坦言在10月完成《GIN LEE MUSIC SUITE》後，以為今年再無機會開直播獻唱，又透露今次演唱會選址及構思都來自新碟，當中亦出現MV經常出現的裝置，寓意幫助大家找回開心的時刻：「我哋今年全部人都過咗一個非常特別、不一樣嘅一年，我希望今日帶咗呢個裝置，可以帶大家去一個好開心嘅地方。」

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談到今日與姜濤合唱，她更直言：「有一個我幻想出嚟嘅OPPA出現啦！亦都有一連串好開心嘅歌，希望可以透過音樂嘅力量帶你哋去一個美好嘅世界。」最後她預祝觀眾聖誕快樂，又說：「呢一年大家都過得非常唔容易，一齊加油，下年會更好。」