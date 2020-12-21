JOOX 2020香港十大金曲　許靖韻《別為我好》兩版本全入圍夠驚喜

2020年接近尾聲，除了四大主流媒體會在年末頒發成績表外，音樂串流平台都會整合用家數據，列出最高串流量的歌手、歌曲等數據。繼早前Spotify及YouTube後，今日（21/12）輪到JOOX公布用家數據，並決出10首最多人收聽的歌曲。

繼Spotify和YouTube之後，JOOX亦公布2020年用家數據。

雖然JOOX並沒有公布十大歌曲排名，但名單亦能反映出用家的取態。10首歌曲中，只有BLACKPINK《How You Like That》入選，而其他9首歌曲都是今年本地派台歌，反應JOOX用家比較緊貼香港樂壇潮流，願意試聽全新廣東歌。而有兩首歌入圍的音樂單位，除了Dear Jane外，亦有許靖韻。

最多人收聽嘅歌曲（排名不分先後）：

+ 4 + 4 + 4

一如預期，Dear Jane有兩首大熱作品《銀河修理員》及《哀的美敦書》入圍，但談及作品在JOOX的熱度，這兩首歌或許都不及許靖韻的《別為我好》。除了本來的獨唱版外，與作曲人林奕匡合唱的「我未夠好版」同樣入圍。兩個版本同時打入十大的確非常難得，也證明《別為我好》已為許靖韻累積一定支持者。