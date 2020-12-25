AGA用7首金曲炮製聖誕串燒歌　陳奕迅原來仲有首應節Sidetrack

今年成為女歌手金獎大熱門的AGA（江海迦），在平安夜（24/12）推出聖誕串燒歌（medley），翻唱《White Christmas》、《Last Christmas》等經典聖誕歌之餘，亦加上《Two at a Time》、《Wonderful U》等名作，為樂迷準備一份聖誕禮物。

AGA在平安夜推出聖誕medley，為樂迷準備一份聖誕禮物。

她坦言自己早已構思製作聖誕歌medley：「今次第一次做聖誕翻唱歌medley，其實年年都好想做，今年特別揀選了幾首聖誕歌隔空唱俾大家聽，而且重新編曲，希望大家有一個溫暖的聖誕。」AGA透露今年聖誕將繼續籌備新碟，亦會趁空檔親自下廚：「今個聖誕會在寫歌和錄音中渡過，聖誕願望希望大家都健康平安，俾多啲關心身邊人。除咗工作外，我會喺屋企同媽媽一齊整薑餅人，送給親戚朋友，同埋想整聖誕蛋糕俾狗狗們食。」

點擊圖輯睇更多AGA靚相：

+ 13 + 13 + 13

AGA在這次聖誕medley亦不忘本地聖誕歌，以陳奕迅（Eason）的《Lonely Christmas》作結。而細心的樂迷會發現，除了這首家傳戶曉的聖誕歌外，原來Eason亦有一首英文聖誕歌《My Private Christmas Song》，盼歌迷明白孤獨地過聖誕也能感到溫暖。這首長若兩分鐘的作品，收錄在2011年EP《Stranger Under My Skin》中，相比同專輯內《苦瓜》、《六月飛霜》、《因為愛情》等作品，這首英文歌的知名度較低。這次AGA用上《My Private Christmas Song》作為開始，相信能令不少樂迷重新認識這首Sidetrack。