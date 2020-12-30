新城2020︱頒獎61獎完整名單出爐　10位歌手奪兩獎齊做大贏家

《新城勁爆頒獎禮2020》原定今日（30/12）在商場舉行頒獎禮，但疫情下為免人群聚集，只能改為於私人室內場地舉行直播。今年大會一共辦法61個獎項，其中有27個已經率先頒發，現在一次過重溫得獎名單！

勁爆歌曲：衛蘭《低半度》、陳凱詠《隔離》、許靖韻《別為我好》、關智斌《乾爹》、鄭欣宜《小夜燈》、馮允謙《地球來的人》、莫文蔚《呼吸有害》、陳柏宇《感情這回事》、許廷鏗《無力感》、周柏豪《劫後餘生》

+ 4 + 4 + 4

勁爆播放指數歌曲：Dear Jane《銀河修理員》

勁爆演繹大獎：泳兒 《溝渠暢泳》

勁爆我撐歌曲： 曾若華《零分》、吳浩康《愛沒懷疑》、吳業坤《原始心態》

勁爆新媒體歌曲：林欣彤《次元壁》、洪卓立《我們都想旅行》、HANA菊梓喬《你喜歡說謊》

勁爆改編歌曲：艾妮《曖昧》、歐信希《默默向上游》

勁爆國語力歌曲：Michael C《愚公》

勁爆合唱歌：梁釗峰、陳仕燊《日光》

+ 6 + 6 + 6

勁爆年度歌手：莫文蔚

勁爆我撐歌手： 關智斌

勁爆男歌手：陳柏宇、許廷鏗、周柏豪

勁爆女歌手：AGA江海迦、HANA菊梓喬、鄭欣宜

勁爆樂隊：Nowhere Boys 、ToNick、Dear Jane

勁爆組合：小塵埃、BOP天堂鳥、MIRROR

+ 8 + 8 + 8

勁爆人氣歌手：胡鴻鈞

勁爆唱作人：林奕匡、黃妍、陳健安

勁爆躍進歌手：李靖筠、曾樂彤、趙慧珊、劉卓軒、許靖韻

勁爆獨立音樂人：林家謙、何雁詩、雷深如

勁爆人氣偶像：施匡翹、姜濤、陳卓賢

勁爆新人：江𤒹生、盧瀚霆、柳應廷

勁爆我撐新人：謝高晉

+ 13 + 13 + 13

勁爆作曲： 袁偉豪《你與你的另一半》

勁爆填詞：SoulJase/Oscar《阿愁》

勁爆編曲： DJ King《進擊的生命》

勁爆監製：Adrian Chan、陳健安《廢學》

勁爆專輯：馮允謙《Awaken》

創造精彩專輯：AGA江海迦《So Called Love Songs》