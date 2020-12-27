《全民造星II》冠軍吳啟洋決賽與姜濤合唱　為2021年初出道造勢

《全民造星III》周六晚（26/12）曲終人散，最終分別由「拆骨Ben」趙祥誠、陳葦璇及陳毅燊（ANSONBEAN）奪得冠、亞、季。身為評判之一的ViuTV製作部副總裁金廣誠，於節目結束後接受傳媒訪問時坦言，《造星III》並沒有獎金獎品，但會為參賽者提供平台和演出機會，讓更多人看見他們。

其實今屆《造星》坊間迴響更勝前兩年，加上50強參賽者當中，很多本身已經有所屬公司和經理人，相信節目結束後他們返回原有崗位，仍可以憑今次參賽獲得的知名度繼續於演藝界發展。

反觀一年前舉辦的《全民造星II》整體而言討論度較低，就算有份躋身總決賽，但外界對於十強參賽者的認知很弱，而且真正稱得上已出道並且活躍的，只有勇奪冠軍的吳啟洋（Phoebus）、亞軍的張天賦（MC）和歐鎮灝（George），當中MC決定自組工作室，密密推出翻唱歌曲的MV，又與屬於華納唱片的新人洪嘉豪及曾若華（Jude）合作，人氣尚可。

至於Phoebus與George，早前已與另一位《造星II》參賽者葉振弘（Marco）一同簽約成為ViuTV旗下藝人，並參演真人騷《大海男兒》，另邊廂，他們亦如外界傳言所指的那樣，會組成三人男團「P1X3L」，是為《造星》系列裏第三隊出道男團，到底這個名字點樣讀？

撰文：游大東