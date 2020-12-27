《全民造星II》冠軍吳啟洋決賽與姜濤合唱　為2021年初出道造勢

《全民造星III》周六晚（26/12）曲終人散，最終分別由「拆骨Ben」趙祥誠、陳葦璇及陳毅燊（ANSONBEAN）奪得冠、亞、季。身為評判之一的ViuTV製作部副總裁金廣誠，於節目結束後接受傳媒訪問時坦言，《造星III》並沒有獎金獎品，但會為參賽者提供平台和演出機會，讓更多人看見他們。
其實今屆《造星》坊間迴響更勝前兩年，加上50強參賽者當中，很多本身已經有所屬公司和經理人，相信節目結束後他們返回原有崗位，仍可以憑今次參賽獲得的知名度繼續於演藝界發展。
反觀一年前舉辦的《全民造星II》整體而言討論度較低，就算有份躋身總決賽，但外界對於十強參賽者的認知很弱，而且真正稱得上已出道並且活躍的，只有勇奪冠軍的吳啟洋（Phoebus）、亞軍的張天賦（MC）和歐鎮灝（George），當中MC決定自組工作室，密密推出翻唱歌曲的MV，又與屬於華納唱片的新人洪嘉豪及曾若華（Jude）合作，人氣尚可。
至於Phoebus與George，早前已與另一位《造星II》參賽者葉振弘（Marco）一同簽約成為ViuTV旗下藝人，並參演真人騷《大海男兒》，另邊廂，他們亦如外界傳言所指的那樣，會組成三人男團「P1X3L」，是為《造星》系列裏第三隊出道男團，到底這個名字點樣讀？
撰文：游大東
屬於兩屆《全民造星》冠軍的Phoebus與姜濤，周六晚（26/12）於《全民造星III總決賽》同台演出。
據知情人士透露，屬於跳唱組合的「P1X3L」，將於2021年年初出道，並於近日開始造勢，除了Phoebus率先於《全民造星III總決賽》擔任表演嘉賓，與姜濤同台合唱陳奕迅的《破壞王》及潘瑋柏的《巴比倫》，又跳又唱，頗有看頭。而屬於團隊的官方Instagram帳戶於今天（27/12）傍晚六時正式開通，第一篇發帖是自我介紹：「我哋Phoebus George Marco三個人正式組成男子組合P1X3L。將會透過P1X3L呢個身份同大家分享我哋喜愛嘅音樂。」提到隊名的讀音，Phoebus接受主持強尼問時指，「P1X3L」唸作Pixel。
《全民造星》第三隊男團「P1X3L」周日傍晚正式在團隊IG帳戶（Phoebus左 George中 Marco右）。（instagram.com/weare_p1x3l）
雖然Phoebus、George與Marco本身是ViuTV旗下藝人，但據了解，他們不會跟「大師兄」MIRROR一樣，由姊妹公司「大國文化」統籌他們三人的樂壇發展方向和歌曲製作，而是在外面跟另一家唱片公司簽約，有趣的是，同為《造星II》「終極十強」的唱家班曾比特（Mike），亦和「P1X3L」簽約同一家公司，稍後會推出派台作品，以個人身份正式出道。
同場加映：大海男兒｜首做主持負評如潮 Phoebus認性格累事：有時好憎自己
點擊觀看更多精彩節目照和專訪照片：