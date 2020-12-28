新城2020｜DJ出盡奇招提前頒獎　林奕匡着保護衣奪「勁爆唱作人」

《新城勁爆頒獎禮2020》在本周三（30/12）下午2時舉行，自2016年起，大會將獎項數量從以往過百個，控制至近年約50個獎項，並安排DJ和部分歌手參與不同活動，期間更快閃頒獎製造驚喜。其中在今日（28/12），大會就兵分兩路，頒發其中10個獎項。

大會早前已經頒發12個獎項，今日新城DJ范振峰先在香港仔與樂隊Nowhere Boys會合，原來他們要化身「外賣仔」為師兄C AllStar送餐，體驗疫情下「步兵」的生活。不過Nowhere Boys並非一無所獲，因為他們在任務完成後獲頒「勁爆樂隊」。而C AllStar每位成員亦得獎，其中陳健安（On仔）更同時贏得「勁爆監製」及「勁爆唱作人」，一枝獨秀。

Nowhere Boys攞獎前要做外賣仔！

另一邊廂，節目主持陳美思將貨倉變成頒獎台，為林奕匡、黃妍、小塵埃及新人Michael C頒獎。原來他們獲邀到口罩廠參觀，除了有機會親手整口罩，了解到製造一個口罩的過程外，他們還自己設計了圖案印在口罩上，製作了屬於他們獨一無二的口罩。

新常態下，邊度都可以做頒獎台！（新城電台影片截圖）

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