容祖兒演唱會專輯火速售罄　粉絲被迫捱炒價最高達$600

容祖兒（Joey）今日（28日）推出去年舉行的20周年演唱會《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR容祖兒演唱會》DVD，5隻DVD + 3CD合共收錄十九場演唱會精華片段，包括Joey三十多套絕美造型、在半空圍繞紅館一圈的「紅磡360」、還有每晚震撼紅館的嘉賓環節等。

Joey全新演唱會專輯火速售罄。

DVD今早推出後反應熱烈，數小時後已被搶購一空，由於部份店舖未能趕及補貨，於是將DVD售價由原價$399上調至$588。而記者亦到網上二手買賣平台一看，發現網上已有不少人以高於原價的金額轉售，部分更高達$600，可見Joey新碟供不應求。

另外，Joey亦於Instagram分享對這個演唱會的感受，直言：「如果這個世界真的有一種超能力，能夠把一瞬間停頓，我能告訴你們就是這一刻嗎？」她更透露原來在開Show前一晚總綵排時，一位韓國舞蹈員從台上墮下受傷，雖然沒有生命危險，但她已被嚇得整晚也睡不着。幸好，最後演唱會亦順利完成，也感謝台前幕後的工作人員的努力以及樂迷的支持。

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