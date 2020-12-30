玉置浩二闊別24年後亮相「紅白」　再度獻唱《田園》為觀眾打氣

年度日本樂壇盛事、由NHK主辦的「第71屆紅白歌唱大賽」（第71回NHK紅白歌合戦），將於明天（31/12）2020年除夕夜在東京NHK音樂廳舉行。今屆司儀分別為內村光良、桑子真帆、大泉洋以及二階堂富美。有別往年安排，因為受世紀疫情影響，今屆《紅白》將會維持直播安排，惟不設現場觀眾，是1953年以來首次。

NHK早前已公布演出陣容及出場次序，日向坂46、乃木坂46、Perfume、LiSA、Misha、Official髭男dism、柚子、星野源和福山雅治都有演出，而東京事變、櫻坂46、JUJU、NiziU、SixTONES等將會首度獻唱；不過去到開騷前一天，NHK才對外宣布殿堂級歌手、安全地帶主音玉置浩二已答應演出，是相隔24年後再次為《紅白》演出，令歌迷相當驚喜。

現年62歲的日本殿堂級歌手玉置浩二，相隔24年後再次亮相《紅白》。（網上圖片）

玉置浩二於本月推出新碟《Chocolate cosmos》。（網上圖片）

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據NHK官方網站公布，現年62歲的玉置浩二，剛於本月推出全新專輯《Chocolate cosmos》，屆時會與管弦樂團合作，演唱1996年推出的經典單曲《田園》，為觀眾打氣。翻查資料，《田園》是玉置浩二與淺野溫子主演的富士電視台劇集《Coach》主題曲，因為該劇播出後大受歡迎，大結局收視率高達21.5%，帶挈單曲狂賣近100萬張，是他個人及安全地帶史上的最暢銷單曲，所以順理成章獲邀於當年除夕舉辦的「第47屆紅白歌唱大賽」現場演繹。當年的紅組司儀是松隆子，白組司儀是古館伊知郎，總主持是宮本隆治和草野滿代。

1996年富士日劇《Coach》播出後大首歡迎，收視節節上升。（網上圖片）