《全民造星II》MC加盟華納做2021年新人　JUDE留言祝賀：師兄好嘢

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》日前圓滿落幕之際，外界紛紛關注第二季的冠軍吳啟洋（Phoebus）、亞軍張天賦（MC）和季軍李祉均（Oscar Li）何去何從。早前《01眾樂迷》報道過，Phoebus與另一位《造星II》參賽者葉振弘（Marco）一同簽約成為ViuTV旗下藝人，更聯同歐鎮灝（George）組成三人男團「P1X3L」，而MC在今日（31/12）正式簽約加盟華納唱片，有望成為2021年樂壇新人。

MC正式加盟華納！

MC亦是從街頭表演走到幕前的音樂人，過去一直四處Busking的他，自上年參加《全民造星II》後就備受矚目，當中在全民投票中更以大比數獲勝。比賽後MC自組工作室獨立發展，並於6月底在西九文化區自由空間留白Livehouse舉行首次個人音樂會《MUSIC LIVE WITH MC》。

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其實MC加盟華納的決定，在過去幾個月已經有跡可尋，他在今年已經與不少華納歌手在音樂上合作，其中包括與洪嘉豪合唱《自問自答》和周國賢作品《密封罩》。他早前更獲邀，擔任JUDE（曾若華）《十分錯》MV男主角，其後更一同推出《十分錯》合唱版本，無論演技和唱功都獲得一致好評。

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很多支持者在過去一年也經常問及MC的發展，大家都很渴望聽到他的個人作品，網民更譽MC為2021年最值得期待新人。MC也熱切期待可以盡快推出屬於自己的首支單曲：「目前已經和A&R部門積極籌備當中，希望可以順利進行並盡早跟大家分享。同時希望疫情緩和之後，可以再次感受現場演出的氣氛及跟見一直支持我的粉絲親身見面！」

相信大家都好期待MC喺2021年透過新歌同大家見面！

談到加盟華納的感受，MC表示非常期待：「主要在過去一年有幸能參與華納歌手的音樂project， 感受到公司對音樂同製作的認真，令我都很有信心大家一起合作能將每件事做得更好。希望可以在主流樂壇會有自己的位置，令到更多人認識我的聲音。亦因為自己十分熱愛廣東歌和英文歌，相信華納作為一間國際性公司可以給予我更多機會去發揮。」加盟消息一出，JUDE即在Instagram留言道賀：「師兄好嘢！」