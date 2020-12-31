紅白2020︱現場觀眾席「全吉」　大泉洋福山雅治虛擬擊拳炒熱氣氛

年度日本樂壇盛事、由NHK主辦的「第71屆紅白歌唱大賽」（第71回NHK紅白歌合戦），日本時間今晚7點半正式開始，今屆司儀分別為內村光良、桑子真帆、大泉洋以及二階堂富美。由於受世紀疫情影響，東京單日確診宗數高達1,300宗創新高，故大會一早宣布，今屆不會安排現場觀眾，並改由網上投票決定紅、白哪一方勝出，令舉辦節目的東京NHK音樂廳格外冷清。

二階堂富美是今屆「紅白」主持之一。（twitter.com/nhk_kouhaku）

大泉洋開場時與福山雅治隔空擊拳。（twitter.com/nhk_kouhaku）

有如ViuTV製作《全民造星III總決賽》那樣，「紅白」製作單位於觀眾席座位上安裝變色燈泡，增加氣氛，而開場時，主持人要在場內周圍走，利用虛擬方式，跟今夜演出的嘉賓互動，炒熱氣氛，當中焦點是主持之一的大泉洋，與福山雅治隔空擊拳。今屆先由白組開始演出，由平野紫耀所屬的Johnny's事務所組合King & Prince打頭陣，獻唱《I Promise》，之後，由細路組合Foorin代表紅組出場，他們唱出米津玄師創作的人氣歌曲《Paprika》。

東京NHK音樂廳觀眾席「全吉」，「紅白」製作單位於座位上安裝變色燈泡，增加氣氛。（twitter.com/nhk_kouhaku）

今屆「紅白」以這種方式介紹演出紅、白兩組的演出嘉賓。（twitter.com/nhk_kouhaku）

平野紫耀（中）領軍的Johnny's男團King & Prince為全晚「紅白」打響頭炮。（twitter.com/nhk_kouhaku）

玉置浩二闊別24年後亮相《紅白》 再度獻唱《田園》為觀眾打氣

NHK早前已公布演出陣容及出場次序，日向坂46、乃木坂46、Perfume、LiSA、Misha、Official髭男dism、柚子、星野源和福山雅治都有演出，而東京事變、櫻坂46、JUJU、NiziU、SixTONES等將會首度獻唱；不過去到開騷前一天，NHK才對外宣布殿堂級歌手、安全地帶主音玉置浩二已答應演出，是相隔24年後再次為《紅白》演出，令歌迷相當驚喜。