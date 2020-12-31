紅白2020︱紅組總票數多白組一倍勝出　福山雅治MISIA壓軸掀高潮

年度日本樂壇盛事、由NHK主辦的「第71屆紅白歌唱大賽」（第71回NHK紅白歌合戦），日本時間今晚7點半正式開始，今屆司儀分別為內村光良、桑子真帆、大泉洋以及二階堂富美。由於受世紀疫情影響，東京單日確診宗數高達1,300宗創新高，故大會一早宣布，今屆不會安排現場觀眾，並改由網上投票決定紅、白哪一方勝出，令舉辦節目的東京NHK音樂廳格外冷清。

今屆「紅白」由觀眾透過網上投票，結果紅組以264萬票大勝白組。（節目截圖）

今屆「紅白」由紅組勝出！（節目截圖）

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經過一輪演出，幾位主持在多位演出嘉賓陪同下，宣布今屆勝出組別。經過點算後，紅組以約264萬票贏了白組，後者僅得138萬多票，即總票數僅及紅組的一半，而主持之一的二階堂富美代表紅組領獎，她知道由紅組勝出後手舞足蹈，表現得相當興奮。由於疫情嚴峻，多位站台的嘉賓站得離行離列，之後大會在節目結束後，亦會發射舞台邊緣位置的金色紙條營造氣氛，不過觀眾席並沒有人，形成一幕有趣的畫面。

雖然沒有現場觀眾，但NHK依然在節目結束時，於舞台旁邊發放金色紙條營造氣氛，輸人不輸陣！（節目截圖）

雖然今屆不設現場觀眾，但演出環節愈夜愈精彩，當中紅、白兩組分別派出「男神」福山雅治和「歌姬」MISIA壓軸出場，當中MISIA獻唱《愛的形狀》（アイノカタチ）時，舞台設計既華麗而有氣勢，而福山則一貫孭着結他獻唱，相當有型。而在此之前，相隔24年後再踏上「紅白」舞台的殿堂級歌手玉置浩二，以特別環節的形式演出，在東京愛樂樂團的演奏下，唱出經典歌曲《田園》，雖然已屆62歲，但一開聲仍然極具震攝力，力證寶刀未老。

MISIA代表紅組壓軸演唱。（節目截圖）

福山雅治代表白組壓軸演唱。（節目截圖）

殿堂級歌手玉置浩二，相隔24年後再踏上「紅白」舞台，獻唱經典金曲《田園》，盡顯功架！（電視畫面）

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