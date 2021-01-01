叱咤2020︱完整得獎名單　姜濤連奪兩獎馮允謙AGA各掃三獎

《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚（1/1）移師九展舉行，雖然沒有現場觀眾，但頒獎台上氣氛同樣熾熱。而獎項的結果亦已經出爐，現在為你送上完整得獎名單。

「叱咤樂壇專業推介叱咤十大」

叱咤樂壇至尊歌曲大獎︰莫文蔚《呼吸有害》

第二位︰Dear Jane《銀河修理員》

第三位︰MIRROR《IGNITED》

第四位︰許廷鏗《無力感》

第五位︰馮允謙《地球來的人》

第六位︰AGA《See You Next Time》

第七位︰關智斌《暫定》

第八位︰陳柏宇《感情這回事》

第九位︰JUDE曾若華《零分》

第十位︰per se《粉碎糖果屋》

叱咤樂壇至尊唱片大獎：Dear Jane《Limerence》

+ 5 + 5 + 5

叱咤樂壇男歌手

金獎： 許廷鏗

銀獎： 馮允謙

銅獎： 林家謙

叱咤樂壇女歌手

金獎： AGA

銀獎： 陳蕾

銅獎： 謝安琪

叱咤樂壇組合

金獎： Dear Jane

銀獎： RubberBand

銅獎： MIRROR

+ 3 + 3 + 3

叱咤樂壇唱作人

金獎： AGA

銀獎： 馮允謙

銅獎： 陳蕾

叱咤樂壇生力軍

金獎： Jer柳應廷

銀獎： R.O.O.T.

銅獎： Anson Lo盧瀚霆

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手︰姜濤

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手︰林二汶

叱咤樂壇我最喜愛的組合︰RubberBand

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎︰姜濤《蒙著嘴說愛你》

叱咤樂壇作曲人大獎︰林家謙

叱咤樂壇填詞人大獎︰林若寧

叱咤樂壇監製大獎︰舒文

叱咤樂壇編曲人大獎︰王雙駿

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