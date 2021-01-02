叱咤2020｜林二汶IG貼文感激師尊　歌迷提偶像「找數」開紅館個唱

《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚（1/1）已經完滿結束，贏得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」的林二汶深夜在Instagram貼文感謝師尊：「一切嘅美好，源於師尊嘅愛同教導，名次與肯定可貴，背後嘅關愛、支持、信任同教誨更難得。剛剛嚮台上時間不多，腦袋太亂，第一個感謝嘅post，我獻俾（畀）我嘅師尊。感受與感激，俾（畀）啲時間我消化，再慢慢每一位道謝，衷心感激每一位。」而哥哥林一峰亦在Instagram恭喜妹妹得獎：「太多事情，不是太早，就是太遲；這個獎背後是一生的努力，時間剛好。」

林二汶今晚奪得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」。（林二汶Instagram圖片）

不過，繼早前在《全民造星III》許下的承諾，將來要幫總決賽失利的陳葦璇做監製後，二汶的「找數」清單中又新增了一件事。事源在11月尾公布「我最喜愛的女歌手」最後五強時，二汶曾經在貼文中預告得獎後的實際行動：「除左（咗）講多謝，應該有實際plan，如果我攞到我最喜愛女歌手，我會籌備開紅館演唱會。多謝各位！」難怪歌迷紛紛留言，相約二汶在紅館相見。

11月底曾經講過，如果最後贏咗就要開紅館騷！（林二汶Instagram截圖）