叱咤2020︱林家謙出騷衫自己搞掂力求簡單：啲人唔會睇我着乜！

「2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」已於元旦日順利舉行，但網民就獎項結果或者歌手感言相關的討論仍然熱烈，至於當晚一眾歌手的悉心打扮，也吸引了部份媒體和一小撮鍾愛時尚潮流的歌迷留意，當中罕有亮相「叱咤」的莫文蔚（Karen），以一襲Ralph Lauren綠色絲絨晚裝，再戴上過千萬的Cartier鑽飾上台領獎，之後換上Ralph Lauren百褶連身裙，站台獻唱多首曾奪得「我最喜愛的歌曲大獎」作品，再即席彈奏古箏，盡顯魅力與功架。當晚狂掃三獎的AGA（江海迦），選擇穿上意大利高級訂製品牌Farhad Re的立體蝴蝶圖案單肩裙亮相，不過有很多網民誤把蝴蝶看成青口和生蠔。 至於身為獨立唱作人、向來「要夠Loud」的Serrini，為了獻唱《網絡安全隱患》，以一身她聲稱是「梁總理造型」的打扮站台，上半身的釘珠禮服，出自本地時裝品牌llhera的手筆，下身的黑色拖尾長裙則是美國品牌Carolina Herrera出品。女歌手的打扮目不暇給，男歌手又如何呢？縱觀全晚，絕大部份出席的男歌手，包括許廷鏗、關智斌、馮允謙、陳柏宇、陳健安、梁釗峰、MIRROR、ERROR、Dear Jane和Rubberband等等，都穿上西裝、外套或長褸，唯獨林家謙着了一件多重拚貼圖案衛衣。眾所周知，林家謙跟Serrini同屬獨立唱作人，他就是自己的經理人，所以連出騷揀衫這些瑣碎工作也得負責，到底他平時怎樣準備歌衫？而他又何以選擇這件衛衣出席「叱咤」？ 撰文：游大東

莫文蔚當晚以一襲Ralph Lauren百褶連身裙表演。（資料圖片）

向來「要夠Loud」的Serrini，為了獻唱《網絡安全隱患》，以一身她聲稱是「梁總理造型」的打扮站台，上半身的釘珠禮服，出自本地時裝品牌llhera的手筆。（資料圖片）

許廷鏗出席「叱咤」當晚以一件黑色西裝外套亮相，非常高雅。（商業電台提供）

點擊下列圖輯，重溫「叱咤」當晚的歌手衣着：

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林家謙接受訪問時承認，平時對於穿衣的要求不高，「我平時出街，都係嗰三件Loop一個月。」直至變成歌手後，情況有變，因為自己是獨立音樂人，沒有跟任何唱片公司簽約，所以平日出Show登場的衣着，都要自己負責，「有時出去做訪問呀，或者出啲『Show仔』（細規模演出），嗰啲就自己搞掂，或者借我阿哥嗰啲交換下著咁囉。」

俗語都有講：「在家靠父母，出外靠朋友。」所以講到借衫，林家謙向來都要「搭膊頭」，不過視乎出席場合和演出規模。「我揀衫或者搵衫借衫係搭朋友，或者佢啲朋友幫手，佢哋可能有啲喺Fashion Brand入面做，咁就可能要靠佢哋幫手問下，但唔係好多時候需要嘅，譬如出席頒獎禮，或者係大啲嘅Occasion（場合）就會咁。」不過他也直言，就算真的要穿，也只會要求得體莊重，並非要引起大眾注目，「主要都係好Dress Down（低調穿着），唔會着得好勁，我諗啲人都唔會睇我着啲咩㗎喇，我估，係囉，我都冇咩畀人睇。」

談到元旦日舉行的「叱咤」，林家謙沒有跟隨「大市走勢」，選擇西裝、外套和長褸，反而身穿衛衣，原來是跟當晚的演出有關。「因為（事前）我知道要彈唱《特倫斯夢遊仙境》，所以都想着番一啲Playful（玩味）少少，Colourful少少嘅衫。同埋我想着件Hoodie，唔係有件外套呀或者係恤衫，因為方便我孭住個結他，咁就唔會好似前面好多浸嘢，又會着得舒服啲。」他解釋，對於衣着上的要求，好看是必然，但過份隆重的話可免則免，因為站台時他需要絕對放鬆，「之前試過借一啲比較Formal少少嘅，我着得唔好睇，搞到好拘謹，我想自己Even喺台上都可以自在少少。」

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林家謙元旦日為「叱咤」選擇的衛衣，是出自美國新晉設計師Mike Amiri的手筆。（商業電台提供）

至於這次林家謙為「叱咤」選擇的衛衣，是出自美國新晉設計師Mike Amiri的手筆。Mike現年44歲，於美國洛杉磯出世，幼年時已深受接受街頭文化及Punk Rock的薰陶，2013年創立這個Ready-to-wear（高級成衣）的服裝品牌「AMIRI」。

參考品牌網站，不難發現系列產品當中有很多拼貼圖案，這一點或多或少跟他的父親專門做古董地氈生意有關，不時要環遊世界尋找古董地氈、針織物與藝術品，所以Mike Amiri創作時，會將古董地氈的「花喱碌」和「懷舊」元素糅合其中，一看便知是他的出品，而林家謙今次選穿的「AMIRI MULTICOLOR SOUVENIR PATCHWORK HOODIE」亦然，售價為$8,600港元。

另外林家謙在衛衣之外再穿了一件恤衫「打底」，當然也不是平價貨，是屬於英國殿堂級時裝品牌Paul Smith的條子恤衫，於領口位印有多彩間條圖案，而鈕門的造工亦甚細緻，售價大約為$2,200港元，意味今次林家謙這一身打扮，總值已逾過萬港元，絕對是一年一度的「重搥出擊」。

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