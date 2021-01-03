【專訪】安俊豪為追夢轉做斜槓族：要有穩定嘅工先可以做歌手

近年香港樂壇新人，大部份都出自不同的電視選秀節目，除了近年ViuTV的《全民造星》外，2009年起亦有無綫（TVB）的《超級巨聲》和亞視（ATV）的《亞洲星光大道》。談起後者，不少人會記得羅力威、亢帥克、陳蕾、譚杏藍（小花），及今年參加《全民造星III》的JD（戴鎧霖）及班長（李明憲），卻很少人談起當年以「李志豪」之名參賽的安俊豪（Simon）。 離比賽至今已有11年，從加入亞視正式入行，到5年前改名以歌手身份出道，Simon坦言一路走來，所有事都超出自己預期：「細細個睇《下一站天后》，會知道一個藝人其實有好多配套，有經理人公司挖角等等，會有好多好多嘅幻想。但係今時今日做咗歌手，發現自己只係做咗好小部份。可以咁講，有可能做歌手之前會經歷好多好多嘢，去到歌手呢個崗位，其實自己做到嘅嘢唔多，其他人幫我嘅嘢先係安俊豪嘅出處。」 在參加《星光》後輾轉花上6年才正式加入樂壇，安俊豪直認兩年前父親離世，是其演藝生涯中最大的轉捩點。因為父親不在，Simon頓時成為家庭經濟支柱，需要四處打工賺外快幫補家計，人生路上一直「卡關」的他，藉著偶像張學友的一次專訪受到啟發：「佢話依家一定要有一份工，先可以做到歌手。呢句說話就點醒咗我，原來喺呢個年代裏面，唔係淨係得我一個係咁樣做歌手、做音樂，要有一個搵錢嘅方法，唔可以將所有嘅希望擺晒喺演出嘅費用（收入）嚟養活自己。」 撰文：劉傳謙 採訪：游大東 攝影：梁碧玲

說起《亞洲星光大道》，很多人會想起陳蕾、羅力威、亢帥克，卻甚少人記得安俊豪。（梁碧玲攝）

參加《星光》後看清現實

Simon透露，當時其實同時報名《超級巨聲》和《亞洲星光大道》，不過相比後者已經承諾自己穩入28強，《超級巨聲》卻一直停留100強面試階段。談起當時參加後者的決定，Simon坦言從沒後悔：「我嗰時只係玩咗比賽一、兩年左右，有一個比賽入咗，已經去到廿幾強，我都冇諗咁多。嗰邊都同我講『你簽完份約，就肯定係上電視啦』，其實我唔係話想上電視，只係想透過比賽知道自己喺評判心目中究竟係點，因為我從來都唔知道自己唱歌究竟係點。其實只不過係希望有一個平台可以畀我玩，既然呢邊已經肯定可以玩到，咁當然係冇推卻啦。」

一路走來，雖然歌手生涯波折重重，但Simon卻未有後悔參加《亞洲星光大道》。（梁碧玲攝）

雖然對這個決定沒有後悔，但Simon坦言在比賽後會感到不甘心。當年節目安排9強選手錄製自己的個人單曲，不過Simon卻只得第10名，離賽前目標僅一步之遙，後來在馬來西亞歌手，曾亮相該屆踢館賽的張與辰（本名：張祖誠）幫助下製作單曲，總算達成夢想。

只是娛樂圈的現實總是殘酷，他憶起當年自己在排練時一直都是早到遲走，正式亮相時要求嚴謹，但每逢電視台或公開演出邀請《星光》參賽者表演，公司都只會按比賽排名而安排，因此當年冠、亞軍羅力威和亢帥克都會得到更多機會，自己一直要數到第10個才被邀請，他坦言這是決定離開電視台關鍵：「其實我喺電視台裏面真係做咗好多嘢，做咗好多主持類型嘅工作，但係無論我喺呢間電視台幾耐都好，四年啦，佢都係攞返嗰個排名畀我接工作。難道我自己睇到嘅嘢，人哋睇唔到？點解我一直都係喺呢個位置？」

即使態度積極，在亞視有不少主持工作，但卻因為《星光》成績不理想，以歌手身份表演的機會非常少。離音樂路愈來愈遠，成為Simon離開亞視的導火線。（梁碧玲攝）

赴台參加《超偶》 設立網台推廣東歌

面對這個情況，Simon不敢向高層反映，只在其他《星光》選手之間宣洩自己感受，在悶悶不樂期間亦想起季軍蔡梓銘的這番話：「不如咁啦，你諗好咗自己想做啲咩先，你依家做唔做到呀？做唔到嘅，你就諗方法做，唔好諗人哋。」Simon最後想通，自己最希望做的依然是歌手，而不是主持，於是下定決心到台灣參加另一選秀節目《超級偶像》。

安俊豪在《超級偶像》表現不理想，很快就遭到淘汰，加上在當地無法找到收入來源，只好回港發展。（梁碧玲攝）

當年Simon在《超級偶像》的成績並不理想，在36強資格賽已經被淘汰，但他在當地認識不少戰友，更發現當地人喜歡聽廣東歌，於是下定決心在當地設立網台，更曾經在網絡平台舉行線上演出。無奈Simon始終並非台灣居民，無法申請證件透過街頭賣藝賺錢，在入不敷支下，他在參加比賽後半年就回港，一邊工作，一邊另覓機會。他坦言過程中曾經感到心灰意冷，直至六年前收到甄詠珊邀請，在試音後就獲得青睞，加盟尚品娛樂，兩年後正式成為歌手。

喪父後專注搵錢養家 因焦慮而鑽牛角尖

花上6年時間才正式進軍樂壇，此時Simon卻遇上人生中一大難關。父親在2017年末證實患上癌症，並在2018年初離世，因此成為家庭的經濟支柱。他形容當時需要設法幫補家計，亦開始思考去向：「一開始都唔係覺得咁可怕，咪去做囉，慢慢去搵錢。但係之後就發現壓力愈來愈大，慢慢覺得入不敷支，將來好似同錢冇乜關係。你唔係搵一份好穩定嘅工，然後每一年都喺度加人工，你係每一日都諗緊會唔會有演出，每一日都畀好大壓力自己。」

Simon坦言當時自己出現焦慮情緒，不時會鑽牛角尖，更會給公司及同事不少壓力：「我成日都煩公司『係咪要有嘢郁啦？係咪要有多啲嘢做啦？』我以前從來都唔會諗呢啲嘢，以前算係『佛系歌手』，有啲咩就做，盡咗力做就可以，唔會迫返公司轉頭；但係嗰半年係迫得公司最多，畀咗好多壓力公司同埋同事，變相嗰時嘅心理壓力都好似唔係好適合做幕前。」

Simon成為家中經濟支柱，初期遇上不少壓力。（梁碧玲攝）

為生活賺錢要緊 無奈放棄理想

直至2019年，Simon認為做歌手前途有限，與其靜待機會虛耗光陰，不如四處打工幫補家計。於是在《卡關達人》推出前的一年半，他沒再回到錄音室，只求透過副業幫補家計。Simon憶起過往在亞視時代，曾經因為收入不穩而捱窮的日子：「有時會唔食飯（最長幾耐冇食過嘢？）唔係全日唔食飯，淨係朝早買個包食，跟住就去拍嘢，捱足成日。因為一開始入電視台嗰時係冇底薪，有show就有錢，冇show就冇收入，所以呢個狀態都維持咗一段時間。」儘管如此，他堅持不問家人拿錢，即使面對入不敷支的苦況，他亦只會減少所有不必要的支出。

跳舞導師、送貨員、外賣員、鞋店銷售員、搬運工，甚至貨倉的工作，他都曾經做過。當時Simon以賺錢為首要目標，更曾經出現過難堪的畫面：「好記得我試過見到一啲舊嘅藝人同事行街，佢哋經過間舖，而我要去sale佢哋賣鞋。（佢哋認得你？）認得嘅，有傾計嘅，寒暄下，都知道嗰下其實係尷尬嘅。」面對當時處境，他再次質疑自己是否適合留在樂壇：「會唔會我做藝人都係咁呢？大氣候已經容納唔到我？會唔會之後一直搵唔到錢，到頭來犧牲多十幾年嘅時間，去到40幾歲自己真係做唔到呢行嘅時候，係咪要出嚟做廢老呢？」

《卡關達人》推出前，Simon將重點放在賺錢，足足有一年半沒有接觸過歌手工作。（梁碧玲攝）

受偶像張學友訪問啟發

在偶像張學友的訪問中，Simon找到現代人做歌手的方向。他記得學友在訪問中直言：「呢個年代畀佢重新去做，未必可以做到以前嘅成績，加上依家年輕一輩嘅歌手比自己嗰代識更加多嘢，但係係咪養到自己呢？唔係，所以依家做歌手係要有一份穩定嘅工，先可以真係做到歌手。」

令Simon開竅的，是張學友一篇談及現今樂壇歌手發展的訪問。（資料圖片）

喜愛運動的他亦突然間找到方向，循著健身教練方向發展，收入變得穩定，亦令自己更有信心用工作以外時間繼續發展音樂：「開始見到將來，自己就會愈來愈穩定，個心又會定返落嚟。或者你會問安俊豪係咪離音樂愈來愈遠，其實唔係。我依家有穩定收入，反而會更加投入，因為已經變得冇咁多制肘。以前會諗好多市場上會想我做啲咩，或者我係咪應該融入市場去做啲咩，但係我依家可以好自由咁配合公司去做唔同類型嘅音樂。」