【聲夢傳奇】15歲炎明熹唱王菲名作爆紅　賽前已做貴價耳機代言人

無綫（TVB）主辦的歌唱比賽《聲夢傳奇》預計於3月首播，前晚（3/1）則先播出造勢節目《聲夢傳奇第一次召集》。觀眾將焦點放在當晚打頭陣出場翻唱王菲名作《守望麥田》，年僅15歲的炎明熹（Gigi），雖然錄音時咬字尚有改進空間，但短短數分鐘已經展現成為新一代「巨肺天后」的潛力。而她的人氣亦隨著節目播放而急速上升，Instagram開通不足3個月，已經吸引超過二千人追蹤。

重溫Gigi當晚表現：

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出身自「星格流行音樂學院」的她，本名王佳恩（Gigi Wang），直至參加《聲夢》後才改名為炎明熹。翻查資料，她在2018年已經開始參加比賽，在第一個比賽《沙田超新聲歌唱大賽2018》就已經獲得少年組亞軍，及後亦在「第一屆ROCKSTAR全港流行聲樂大賽2019」稱后。她在參加《聲夢》前更已獲得耳機廠牌青睞，代言一款售價達$22,000的耳機，可見她在參賽前已經少有名氣。

Gigi改名前已經擔任耳機代言人，厲害！（星格音樂流行學院Facebook圖片）

《造星III》Alina曾向Gigi的老師惡補唱功

到底出產自這間音樂學院的Gigi，最後可以在比賽中走得多遠？大家可以參考ViuTV《全民造星》參賽者的成績，根據官網顯示，其實第二屆的季軍Oscar Li（李祉均）都曾經是這間音樂學院的學生，甚至第三屆打入10強的Alina（李靜蓮），原來在比賽期間亦向Gigi的歌唱老師惡補唱功。若然可以趁訓練時改善咬字問題，相信Gigi可以瞬間成為奪冠大熱！

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