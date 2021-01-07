張敬軒深夜突宣布出碟　網民估周家怡黃德斌做MV主角勁驚喜

歌手張敬軒（軒仔）今日凌晨（7/1）在Instagram透露，全新專輯《The Brightest Darkness》終發行，主打歌為《俏郎君》。軒仔發文稱，原本專輯是於2020年2月推出，今延期了近一年，但他明白受影響的不止是他一個，「這一年當中，這樣的又何止我一個。」至於第二張圖片的下方，印有周家怡和黃德斌的名字，網友估計是MV主角。軒仔深夜突然宣布出歌，令人驚喜，據知唱片公司將於今天稍後公布更多新碟細節。

全文如下：

「全新專輯《The Brightest Darkness》以及第一主打《俏郎君》合共17首作品，現已全面上市

2020年2 月至2021年1月。兜兜轉轉，推遲提前又推遲，原本早已計劃好的，通通都變為TBC，這一年當中，這樣的又何止我一個。這首歌、這張專輯雖然沒有如期而至，但它還是在今晚發行了。關於作品的故事太多，接下來這些天，就讓我慢慢跟你講。

分開，不是不愛，而是為了不要再繼續傷害。

最初的心慌是迷戀，最後的悸動是惆悵──此情可待成追憶，只是當時已惘然。

不要再當朋友，也許最好的愛對他們來說是『放手』

在一起雖然深愛，但仍然不能避免地彼此傷害。相愛容易相處難，早知道個性不合，卻還是想要繼續走下去看看，滿身傷痕之後只好含淚說Goodbye。

告訴我，為什麼要這麼愛我？

告訴你，我這麼愛你為什麼。

愛從來都不需要理由，就憑那時的感覺勾起天雷與地火。我請你別要笑我；你也叫我別再為你淚流。曾經我們以為可以天長地久，曾經我們海誓山盟，時間前進著，一再證明我們往不同的方向走。

也許多年後，街頭偶遇的再次心動，想告訴他／她，心裡總有個位置是為你／妳留。只是這次，我們真的不要再當朋友。

和你的一場愛，跨得過劫難，卻敵不過時間。

黃偉文 @concertyy

徐浩 @terrychui22

Mac Chew @macchew

聯合主理

周家怡 黃德斌 領銜主演

我的年度主打

即日 為愛各奔前程」