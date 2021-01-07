張敬軒2021年成立自家音樂品牌　因黃霑一句歌詞決心重啟飛圖唱片

張敬軒今日（7/1）凌晨無預警推出全新大碟《The Brightest Darkness》，同時意味由他主理的全新音樂品牌飛圖唱片（FITTO Records）正式登場。不過上一代的歌迷或許會問，飛圖唱片不是已經在90年代成立了嗎？

【新碟開箱】張敬軒新碟造型超似黑膠唱片 淨係睇包裝已值回票價

+ 15 + 15 + 15

其實早在1986年，葉玉卿哥哥葉志銘就已經成立飛圖音樂，早期以製作卡拉OK起家。雖然領先市場，但製作卡拉OK始終需要歌曲版權，當時公司卻未有歌手，加上為其他如華納、寶麗金等其他唱片公司製作卡拉OK，變相等於幫助其他人宣傳。種種因素令葉志明萌生成立唱片公司的念頭，並在1993年將公司易名為飛圖唱片，開始力捧旗下歌手。

飛圖唱片第一位歌手，正是公司股東之一兼老闆葉志銘的緋聞女友梁雁翎。（視覺中國）

而飛圖第一位歌手，正是公司股東之一兼葉志銘的緋聞女友梁雁翎。她一直為公司製作的卡拉OK擔任幕後配唱，同時亦有出演部份卡拉OK的影片，出道後即靠《像霧像雨又像風》走紅。其後更先後捧紅張智霖、許秋怡、趙學而等歌手，而蔣志光和韋綺珊的《相逢何必曾相識》，至今依然成為不少人必點的K歌。不過在1995年起，飛圖步入減產期，不少歌手在音樂上的發展開始出現停滯，雖然該段時間招攬到容祖兒、謝霆鋒等英皇指標性歌手，公司卻受到亞洲金融風暴重創，最後在1999年被英皇集團收購，並改名為今日大家所熟悉的英皇娛樂。

+ 3 + 3 + 3

22年後的今日，軒仔重新用上飛圖唱片推出新碟，雖然換了新的標誌，但他在成立新音樂廠牌時，卻想到過去曾在廣州茶座式卡拉OK中的日子，加上在2004年《am/pm》專輯中，黃霑在最後一份填詞作《Blessing》中的一句「要緊記幸福是我們俗世先驅遺蔭」，於是決定重啟飛圖，並擔任品牌主理人。除了自己的音樂作品外，軒仔更會藉品牌培育有潛力的樂壇新人，未知今年會否再有新血以飛圖唱片歌手身份示人？