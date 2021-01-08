張敬軒受地下音樂人啟發重拾R&B曲風　新歌集韓風電子音樂於一身

張敬軒日前推出新大碟《The Brightest Darkness》，11首新廣東歌中，又以專輯中第一首歌《Sweet Escape》最有驚喜，聽起來帶點近年興起的電子音樂風格，亦有點K-Pop的味道，曲風與過往《百年樹木》、《櫻花樹下》、《餘震》等情歌不一樣。軒仔在日前的直播時，談起這首歌格外興奮，因為這首歌回歸過往最喜愛的R&B（節奏藍調），又指自己受年輕音樂人作品啟發而重拾昔日創作興趣。

張敬軒在直播中提到4位新晉音樂人的名字，因為他們的作品，令他再次重拾創作R&B音樂的興趣，促成《Sweet Escape》的誕生。（英皇娛樂Instagram圖片）

當晚軒仔談起4個新晉音樂人名字，其實都是近年一直遊走主流及地下音樂，作品以R&B及Soul（騷靈音樂）為主的創作人，其中一位正是ERROR成員保錡。經常在電視機中大放笑彈的他，2020年起以PØK1名義活躍地下音樂圈，一年內推出多達6首歌，盡顯其音樂才華。

其中一位軒仔點名的，正是ERROR成員保錡。（資料圖片）

經常與保錡合作的JNY和Delta T（蛋撻頭），都是軒仔在直播中點名讚賞的音樂人之一。前者對熟悉樂壇的讀者並不陌生，因為他正是樂隊Dusty Bottle鍵琴手，雖然他們在上年解散，但JNY過往都有作個人發展，不但為地下音樂人創作，近年亦與許廷鏗、馮允謙、陳健安、應智越等歌手合作，在今年的叱咤頒獎禮更成為開場表演嘉賓之一。而後者自地下組合清晨樂團出身，創作以嘻哈曲風為主，今次軒仔邀請Delta T填詞，在演繹上亦可聽出他透過R&B帶來的另一面。

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在直播中，軒仔亦有提起2020年樂壇新人MADBOII的名字。他在16歲開始接觸音樂，中學畢業後參加韓國JYP作曲家製作人選拔賽，雖然在比賽奪得外國參賽者組別第二名，但他卻因堅持做唱作人而被當地藝人經紀公司拒於門外。他在2019年認識《超級巨聲3》出身的李礎業（Keni），開始參與獨立音樂製作，直至上年加入唱片公司私人國（KINGDOM C）做C AllStar師弟，並以《大人的科學》正式出道。