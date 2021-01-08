葉巧琳着泳衣性感演繹新歌MV　靠燈光扮瘦：接受咗自己係肥

葉巧琳（Mischa）上年參加《全民造星III》，成為該屆十強之一，她在總決賽除了演繹前作《二人份》的英文版外，更首度曝光自己創作的新歌《浸浴》，連評判之一的王菀之都讚賞有加。事隔兩個星期，《浸浴》終於正式派台。

Mischa早在兩個星期前的《全民造星III》總決賽，以新歌《浸浴》參賽。（資料圖片）

Mischa在總決賽中亦透露，這首歌在參加《造星III》途中寫好，藉此勉勵一眾參賽者，她指：「成首歌講緊我洗晒所有唔好嘅嘢，重新上路，喺《造星III》重新出發，重新開始認識自己，搵返自己嘅初心，喺過程裡面可以學到好多，比以前更加認識自己。」

Mischa今次與波多野裕介一同創作新歌，靈感正是來自《全民造星III》。

而MV則繼《二人份》後再與湯駿業（AhDee）合作，以浸浴作為主題，例如開首Mischa在月亮面前洗澡，象徵「將能量轉化成能量瀑布，為自己洗淨再上路的儀式」。其實MV拍攝當日離《造星III》總決賽只相隔兩日，雖然Mischa帶着疲倦身軀，但仍全力以赴，回想起當日最有趣的畫面，Mischa認為是整個人浸在浴缸的一刻：「其實都幾凍，同埋我雖然識潛水，但要靚靚咁浸落水唔噴水係好艱難，因為啲水會攻番入鼻，不過我已經盡咗力，下次要研究下點樣再做得靚啲；另外MV裏面有好多類似現代舞嘅手部動作，拍攝之時我即時諗起Alina（李靜蓮），佢跳一定好靚。」

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今次Mischa還在MV中穿上泳衣大騷性感，不過因為有燈光效果配合，她坦言未有刻意減肥，更笑說：「我已經接受咗自己喺電視上面係肥，喺拍攝泳衣嗰一幕之前我半日冇食嘢，但一拍完嗰個shot就狂食了！」