張敬軒半夜開直播許廷鏗亂入　王菀之素顏現身唱《我真的受傷了》

張敬軒日前推出新碟《The Brightest Darkness》，今日（10/1）凌晨就在Instagram開直播宣傳新碟。本想靜悄悄與樂迷見面的他，卻沒想到當日直播有超過一萬人收看，當中包括洪嘉豪、韋羅莎等尚未入睡的藝人。

軒仔最近不停在IG開直播，與粉絲會面。（英皇娛樂Instagram圖片）

軒仔本來希望與粉絲隔空交談，最後就先後與許廷鏗（Alfred）和王菀之（Ivana）一起直播。前者於直播期間正在歸家，他戴上口罩解釋：「我啱啱同啲朋友戴住口罩玩狼人殺。」直播期間Alfred答應幫軒仔箍牙，又指雖然大部份客人都是歌迷，但「明星效應」卻有反效果，他笑指：「我愈識得多人，啲人就話『同你咁熟唔會畀啲牙你睇囉！』我心諗，我又唔係睇你條底褲，做乜鬼啫！」

及後輪到Ivana與軒仔連線，此時觀眾人數飆升至1.1萬人，正在被窩的Ivana素顏現身，指老公正在客廳看足球直播，自己就留在睡房，不過在信號不良下，直播期間畫面不時起格，更一度斷線。Ivana趁機用手機信號搞爛Gag，笑指：「你用緊5G，我用緊OMG！」惹得二人立即爆笑！而軒仔亦在直播向歌迷排深宵福利，不但清唱新歌《俏郎君》，更與Ivana合唱《我真的受傷了》。