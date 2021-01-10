聲夢傳奇︱Aska張馳豪修讀第二個碩士學位　為返港參賽停學一年

相隔八年，無綫再次製作選秀節目《聲夢傳奇》，去年七月於記者會上，助理總經理（非戲劇製作）余詠珊曾透露，今次節目製作將會相當揼本，先會舉辦全球召募，更會為每位選手投放近200萬港元作賽前訓練，包括歌唱、舞蹈及體能培訓，甚至情緒控制也會涉獵，務求節目播出後立即引起觀眾注意。經過差不多半年時間籌備以及去年11月19日《萬千星輝賀台慶》站台熱身後，15位參賽者終於在上周日（3/1）晚上播映的《聲夢傳奇第一次召集》曝光，而正規比賽就要到今年3月才開始。 云云參賽者中，現年25歲的張馳豪（Aska）憑超級靚聲、俊朗外表，以及一米八五的高䠷身型，率先引起網民留意。節目播出後，其個人Instagram帳戶的粉絲急升約一千人。隨意瀏覽一下，不難發現Aska幾個嗜好：打籃球、健身、攝影、自彈自唱，而且身型相當健碩，細問之下，才知道運動既是其興趣，也是他在美國邁阿密大學（University of Miami）讀書的主修科目，「Undergrad主修Exercise Physiology（運動生理學），之後讀Strength & Conditioning（體適能）碩士。」2019年畢業後，再轉到波士頓名校Tufts University攻讀第二個碩士。「係主修Nutrition（營養學），不過為咗返香港參加《聲夢》決定停學一年。」 撰文：游大東

云云參賽者中，現年25歲的張馳豪（Aska）憑超級靚聲、俊朗外表，以及一米八五的高䠷身型，率先引起網民留意。（instagram.com/askacch）

聲夢傳奇︱比賽未正式開始已金句頻出 男神Aska遭Kaitlyn指拖累自己

聲夢傳奇︱15位參賽者亮相《萬千星輝賀台慶》 《造星II》淘汰者再度參賽

Aska之前一直在美國讀書，2019年才於邁阿密大學完成第一個碩士學位，本來已開始修讀第二個碩士課程，但為了參加《聲夢傳奇》而申請停學一年，返港參賽。 （instagram.com/askacch）

小時候性格內向 靠唱歌拾回自信

停學一年？問Aska是否已為將來入行做準備？他笑言現階段沒有任何期望。「冇諗咁多，暫時都係想Focus喺呢個比賽先！」平時喜歡在Instagram分享自彈自唱的短片，更為了追夢而專程由美國返港參賽，對於唱歌這回事，很多人或者覺得Aska應該是個自細便很有表演慾的人吧？實情完全相反。「我細個嘅時候比較內向，冇乜自信，係去到中學參加歌唱比賽之後，慢慢開始有人對我肯定。」這種性格可能跟小時候的不快經歷有關。「小學嗰陣時我仲未拉高，都係肥肥哋嘅，之後試過畀人恰過，可能係因為呢個原因變得自信，我都唔係好清楚係因為邊一件事令到我咁。」

背負傷痕纍纍的弱小心靈完成小學階段，轉讀中學之後情況有變。「中二嗰年，就同個朋友一齊唱咗Mr. 嘅《如果我是陳奕迅》，嗰陣時喺台上係好緊張，啲音點樣係由對腳震到個口咁發出嚟，可能嗰次有咗啲經驗啦，之後都會喺班房入面唱下歌，啲同學都會讚：『你唱得幾好聽！』」難得有人認同，Aska的性格開始變得開朗，亦愈來愈喜歡唱歌，去到美國讀書之後，這種日積月累的表演慾終於爆發出來，所以Aska參加《聲夢傳奇》的起點，必定源於中學時代。

（節目截圖）

Aska在《聲夢傳奇第一次召集》裏與Kaitlyn（林君蓮）一同在張敬軒的雅旺錄音室（Avon Recording Studios）獻唱A-Lin經典《有一種悲傷》，加上一身白色穿搭，散發濃厚的文青氣息，但照片裏的Aska則肌肉賁張，熱血到爆，相差很大。（節目截圖）

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就讀赤柱聖士提反書院 師弟是《造星III》ANSONBEAN

其實Aska遠赴美國升學之前，在赤柱聖士提反書院（St Stephen's College）就讀，憑ViuTV劇集《教束》（2019）「莊子」而嶄露頭角的新晉演員周漢寧，是他的同班同學，「周寧係我好朋友，佢真係好有才華，（待人接物）態度仲好好，總之好正。」有趣的是，翻查資料期間發現，原來早前參加ViuTV選秀節目兼真人騷《全民造星III》、最終奪得季軍的ANSONBEAN（陳毅燊）是Aska和周寧的師弟，以年歲計，ANSONBEAN較他們年輕約五至六屆，如果將來Aska完成比賽後真的獲公司相中，成功出道，說不定有機會在樂壇頒獎禮上同場較量。

談到自己熱愛健身，坊間曾經有指，肌肉鍛鍊有助提升演唱能力，是否真的如此？Aska坦言：「我覺得幫助唔大，始終唱歌喺用力同運用肌肉方面，同平時我做運動完全唔同，尤其係而家開始上唱歌堂，就更深深體會到，我發現自己唱歌時有個壞習慣，就係因為太過投入，面部表情太勁，會令喉嚨好緊，把聲就唔夠出（響亮），更有機會傷到喉嚨。如果真係要講幫助，可能係做開Fitness令到肺活量比較大吧。」

翻查資料，在《全民造星III》奪得季軍的ANSONBEAN，原來是Aska於赤柱聖士提反書院的師弟。（資料圖片）

周漢寧跟Aska於赤柱聖士提反書院是同班同學。（資料圖片）

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要不是記者追問，小學時代慘痛經歷，身為受害者的Aska已不想多講，但回望過去，他嘗試用另一種角度面對那些曾欺凌自己的人。「而家都有啲感謝佢哋，因為造就咗比較堅強嘅自己！」（instagram.com/askacch）