容祖兒力壓鄧紫棋李宇春　內地頒獎禮奪「年度女歌手」成人氣之冠

容祖兒於周日（10/1）受邀出席騰訊娛樂年度盛典，當晚祖兒穿上意大利品牌Giambattista Valli的粉色荷葉邊長裙優雅現身。憑着去年在音樂和綜藝等領域的突破和努力，以及網上的熱度，祖兒獲得騰訊娛樂白皮書「年度女歌手」榮譽，同時她也是2020騰訊娛樂白皮書女歌手熱度第一，實力唱將實至名歸。

憑着去年在音樂和綜藝等領域的突破和努力，以及網上的熱度，容祖兒獲得騰訊娛樂白皮書「年度女歌手」榮譽

對於自己獲得兩項大獎，祖兒表示與音樂相伴非常開心，很感激能和音樂成為好朋友，同時亦感謝大會及身邊的工作人員，「在2020年我嘗試了很多音樂上面不一樣的舞台，也真的非常感謝在我二十年來有音樂成為我的好朋友，成為一個非常好的橋樑，讓我得到了很多成長的機會，很多的經歷，讓我有一些作品可以給到歌迷一些力量，同時也給了我自己。所以在2021年，我會繼續努力，希望可以鼓勵到更加多的朋友。」

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榮獲兩項大獎，祖兒表示與音樂相伴非常開心，很感激能和音樂成為好朋友，同時亦感謝大會及身邊的工作人員。

問到2020年自己的改變，祖兒坦言這是成長的一年，「學習到獨立。面對很多新鮮的舞台，我也大開眼界，也更加投入每個工作，因為必需努力才可以配合節奏，雖然現在不是小時候的自己，但是那團火卻燒得更厲害。」問要用一首歌以形容2020年個人狀態，祖兒唱出前年推出的國語歌《長大》的歌詞：「『長大了嗎 世界不完美吧 擁擠的城市裏尋找自己的偉大』我會覺得當你長大的時候，發覺有好的、不好的才是真正的人生，你要繼續往前，沒有退路的，讓你有更加豐富的人生。」

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