小克作詞講《樂壇已死》搵吳林峰作曲　樂手義務參與兩星期即起貨

每逢有新歌推出，有不少樂迷會試聽並留下評語，但近年來在新聲音冒起時，卻引來網民留言直稱「乜水」、「未聽過」、「樂壇已死」等，拒絕試聽新作之餘，亦不願了解樂壇新人、新風氣。

每逢有新聲音出現在大家眼前，大家第一時間會試聽，還是直接用一句「未聽過」回覆？（商業電台提供）

若然留意到陳奕迅（Eason）新歌《是但求其愛》的樂迷，相信對填詞人小克並不陌生。他在上周一（4/1）在Instagram指，希望以《樂壇已死》為題填詞，並在Instagram公開招募作曲人加入這個計劃。巧合的是，唱作人吳林峰正以相同主題作曲，二人一拍即合，當日已經寫好半首歌。歌詞中「香港歌手經已死」、「甩嘴走音兼無氣」、「往昔金曲的歲月哪個媲美」等，正是一部份樂迷的心聲，小克亦直言：「啱㗎啦老一輩先識，佢哋會好鍾意呢首歌！」

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極速敲定編曲監製人選 最快一月底推出

以往歌手製作新歌時，都會先與監製按創作理念選曲、及後才交由作詞人揮筆，加上編曲、錄音、混音等程序，作品才能正式面世。然而，這次小克先與吳林峰作好《樂壇已死》，翌日亦已敲定編曲、監製人選，甚至宣傳圖片、MV等亦已經完成製作。據小克所指，今日已經完成和音錄製，新歌將進入最後混音階段，所有程序只用10天就完成，在脫離傳統創作模式下，製作速度比以往明顯加快了不少。據商台叱咤903節目《叱咤樂壇》聲帶所指，《樂壇已死》將於下星期推出，屆時歌手人選才會揭曉。