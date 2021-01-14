陳凱詠再與林家謙合作　《虛擬人與我》唱到崩潰：喊到冇力再唱

陳凱詠（Jace）上年推出的《天生二品》和《隔離》都深受樂迷歡迎，踏入2021年，她在宣布推出新歌的同時，亦在Instagram與樂迷玩估歌名遊戲，每日揭曉歌名其中一個字。直至今日，謎底終於揭開，新歌名為《虛擬人與我》，唱出與網絡世界模擬伴侶的點滴。

新歌除了邀得《天生二品》的班底馮翰銘、鍾說及Hirsk創作外，更邀得林家謙加入作曲班底，繼《隔離》合唱版後再度合作。談到新歌錄音過程，Jace自爆途中因歌詞而情緒崩潰：「聽到愈來愈澎湃的編曲，再看歌詞，便開始大喊起來。因為歌詞寫到『現實裡面／這種友善會遇上嗎／像你慷慨到沒以後都和應我嗎』，這種感覺好可悲。本來監製叫我任由自己情緒崩潰，但最後我喊到冇力氣再唱下去。」

Jace和林家謙繼《隔離》合唱版後，再於《虛擬人與我》合作。（陳凱詠Instagram圖片）

為了貼合《虛擬人與我》的題材，今次MV用上大量綠幕場景，讓Jace手持電話在虛擬世界中與外界溝通，只用一日時間就完成拍攝，她笑指今次拍攝是有史以來最輕鬆的一次：「之前嘅MV自己有時候會參與概念上的創作，有時又要演繹一鏡到尾、有時又要爆喊，今次主要透過一些電腦技術將我置身於虛擬世界中，相比之下拍攝較輕鬆，多謝好有經驗嘅導演用心製作，令我好放心。」

拍MV前無節食著貼身衣夠晒勇

雖然這次《虛擬人與我》MV只是一套造型到尾，但這套白色貼身衣對於Jace而言有點壓力。一向喜歡吃東西的她，沒有特別為MV拍攝節食，誰知在MV拍攝前一天試身才發現，衣服是非常貼身剪裁，幸好拍攝當日Jace狀態大勇，這套造型更將她的體型展露出來，加上後期電腦合成技術，大家都認為與新歌主題十分吻合，對效果甚感滿意。