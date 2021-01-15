張敬軒放低既有歌手包袱去娛樂大家：呢個係我喺行業當中嘅價值

張敬軒日前接受TVB節目《StarTalk》專訪時，除了談及開婚紗店的感受外，亦分享近年對演唱會服裝及歌手發展的心得。軒仔近年在演唱會及登台服上都打破性別框架，例如上年11月舉行紅館演唱會時，軒仔就曾以長裙、長髮造型示人。他認為評價一套服裝的應該從藝術價值出發，需要打破性別限制：「我覺得時裝係要從藝術眼光去睇，就正如一套有好剪材嘅婚紗同晚裝，跟本就係一件藝術品。時裝係超越年齡、超越界限、超越性別。」

張敬軒接受《Star Talk》主持人許文軒專訪。

除了自己推出新作品外，軒仔亦不時翻唱女歌手名作，作品通常都被稱為「降兩度」。他指翻唱女歌手作品與嘗試中性打扮無關：「降兩度就唔關性別事，本身想做一啲浮誇嘅形象，佢係另外一個圍度。的確呢幾年嘅演唱會，好多設計師都會造啲中性嘅衫畀我，我好尊重設計師，我覺得時裝同音樂都係要學習。」

重溫軒仔演唱會的歌衫：

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軒仔在訪問中承認，以往曾希望只專注在音樂發展上，近年就因為放下包袱而透過不同方法娛樂歌迷：「近年社交媒體作主導，我屬於李克勤、Eason（陳奕迅）後一代嘅歌手，我個人觀念也比較傳統，唱歌就唱歌，但呢幾年開始有人搵我拍廣告扮鬼扮馬。我以前較拘禮，有歌手包袱，但依家心態有少少唔同，呢幾年我覺得自己係個Entertainer，希望可以帶快樂畀人，呢個就係音樂以外，我喺行業當中嘅價值。」

軒仔一向鍾情歷史研究，最近他聯同合作夥伴將一個擁有150年歷史的法國鐘錶珠寶品牌重組，以婚紗禮服在香港重新打造。軒仔說：「希望開舖可以開得更加有意思，今時今日品牌嘅故事、歷史同精神好重要，有時仲重要過物件本身，所以我希望大家唔止嚟睇婚紗，上嚟都可以了解品牌嘅背後故事。希望由歷史文化作切入點，再去畀香港女仔扮到最靚出嫁。」