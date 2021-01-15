細數歷年5個樂壇奇怪大獎　許廷鏗陳僖儀攞足兩年《勁歌》新人獎

隨著周末港台《第43屆十大中文金曲》及無綫《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》接連舉行，一眾歌手在上年的成績也塵埃落定。而在每年整合得獎名單時，都有機會發現某些令人摸不著頭腦的獎項名稱，樂迷不妨在兩大頒獎禮舉行前，先來重溫歷年樂壇頒獎禮上較離奇的獎項。

部份獎項的名稱及結果往往都出乎意料，圖為葉文輝（啤梨）在《新城勁爆頒獎禮2019》奪得《勁爆我信我唱20年賞》。

「叱咤樂壇Very Nice大獎」

說到獎項名稱最奇怪的，不少人會想到尚未改革時，最高峰曾頒發過百獎項的《新城勁爆頒獎禮》。當時《勁爆》有不少獎項一聽就知道是為某些歌手度身訂造，例如在2011年，為紀念Twins成軍十年，頒獎禮就設立「新城勁爆Twins相愛十年大獎」。

Twins在2001年出道，《新城勁爆頒獎禮2011》就為他們特設「新城勁爆Twins相愛十年大獎」。（蔡卓妍Instagram圖片）

其實這種風氣並非《勁爆》專利，因為《1988年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，周潤發就奪過「叱咤樂壇Very Nice大獎」，事緣當年發哥為電影《大丈夫日記》唱主題曲，獎項就以曲中經常出現的「Very nice」而命名，難道是希望發哥領獎後即席開金口？

發哥因為電影《大丈夫日記》唱主題曲，而獲頒「叱咤樂壇Very Nice大獎」，同樣是個為歌手度身訂造獎項的例子。（視覺中國）

港台「九五年度慈善大碟」

過往頒獎禮都會設立專輯獎項，雖然《勁爆》今年將獎項分為「創造精彩專輯」和「勁爆專輯」，但卻不如港台《第18屆十大中文金曲》離奇。當年大會設立「九五年度慈善大碟」，而「叻哥」陳百祥就憑大碟《我至叻》奪得，並從汪明荃手上接過獎項。叻哥之所以得到樂壇獎項，是因為他將專輯收益100萬捐給公益金，他謙稱：「其實呢個獎係屬於大家嘅，我只係希望香港人個個都有善心。」

叻哥都喺樂壇頒獎禮攞過獎？（資料圖片）

TVB當錯張惠妹做香港歌手？

1993年至2012年，《十大勁歌金曲頒獎典禮》設立「亞太區最受歡迎香港女歌星」，王菲在1993-2000年8屆頒獎禮中7度奪得此獎項，成為得獎次數最多的女歌手，唯獨她在1998年不敵「阿妹」張惠妹，無緣連續8年橫掃獎項。後來有不少樂迷注意到這個結果有點奇怪，雖然阿妹是華語樂壇天后，但阿妹並非本地歌手，何來有資格競逐？雖然大會最後一年將獎項易名為「亞太區最受歡迎女歌星」，開放海外歌手競逐，但翌年就因應獎項改革停頒。

張惠妹曾奪得1998年「亞太區最受歡迎香港女歌星」，等等，她真的是香港女歌星？（視覺中國）

歌手誤奪兩年《勁歌》新人獎

或許較少人留意新勢力在樂壇的成績，但《勁歌金曲頒獎典禮》過往曾將新人獎分為「最受歡迎新人獎」及「新人薦場飆星獎」，按道理歌手只會競逐其中一年「最受歡迎新人獎」，不過許廷鏗、陳僖儀都曾在出道年前拿過「新人薦場飆星獎」，及後亦成功拿下「最受歡迎新人獎」金獎，一度令部份樂迷誤會他們要連續兩年競逐新人獎。

《勁歌》記錄上曾有兩位歌手在奪得「新人薦場飆星獎」後，翌年再奪「最受歡迎新人獎」。第一位是許廷鏗，他在2010年先奪「新人薦場飆星獎」，翌年成為「最受歡迎新人（男）獎」金獎得主。（資料圖片）

第二位是陳僖儀，她在2011年先奪「新人薦場飆星獎」，翌年成為「最受歡迎新人（女）獎」金獎得主，可惜她在2013年因車禍逝世。 (網絡圖片)

新城勁爆新媒體歌曲

2020年《新城勁爆頒獎典禮》，大會一共頒發18個歌曲獎項，除了10首勁爆歌曲外，亦有改編歌、合唱歌、國語歌等專項，讓人一看就明白歌曲入選原因。唯獨「新城勁爆新媒體歌曲」令人摸不著頭腦，獎項是鼓勵歌手透過新媒體宣傳歌曲，還是因為網上收聽次數夠多，至今仍是令樂迷費解。