10位女歌星曾在《勁歌》總選稱后　容祖兒得獎次數最多無人能及

《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》將在本周日（17/1）舉行，焦點之一在於HANA菊梓喬能否蟬聯「最受歡迎女歌星」，力保「星夢一姐」之位。雖然當晚仍有莫文蔚、JW王灝兒、連詩雅等勁敵，但她被視為歌后大熱人選，有望連續三年在《勁歌》總選封后。

自18年起，勁歌金曲最受歡迎女歌星皆由HANA菊梓喬贏得。（資料圖片）

「最受歡迎女歌星」在2017年與男歌手合併為「最受歡迎歌星獎」，翌年復頒獎項。自1984年成立以來，一共有10位女歌手曾獲得這個殊榮，當中容祖兒曾12度稱后，在眾多得獎者中一枝獨秀，遠遠拋離一代歌后梅艷芳的5次。為紀念Joey 10度稱后，大會更頒發「最受歡迎歌手十年大獎」。

容祖兒在2003-2007年，及2010-2016年，一共12次在《勁歌》封后，這個記錄至今無人能及。（容祖兒微博圖片）

說回今年贏面最大的HANA，自2018年復頒「最受歡迎女歌星」後，她已經連續兩年贏得這個大獎。結果將在明日揭盅，若然HANA今年再度封后，她將超越王菲及陳慧琳的記錄，與同為3度贏得「最受歡迎女歌星」的楊千嬅及鄭秀文看齊。