《俏郎君》MV對白太嘈激嬲黃偉文　張敬軒親推「滅聲原版」獲激讚

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-24 19:15

張敬軒新碟面世同時，亦推出今年第一主打《俏郎君》的MV，由周家怡以及黃德斌領銜主演，片中二人更有一場大膽床戲，成品具電影感，深受樂迷所愛。不過，因為MV不時有對白蓋過歌聲的情況，有部份觀眾對MV剪接手法略有不滿，其中《俏郎君》的填詞人黃偉文（Wyman）曾在Instagram上直斥：「我完全尊重別人在我歌詞上的再創作，不過啲對白可摸耳（可唔可以）唔疊住個歌手唱歌呢？喺前奏間奏過門Outro（結尾）先講唔得咩？可以完全唔講當然就最好啦，請問仲有無人同我一樣咁怕嗰啲講對白疊住唱歌或者停晒啲音樂嚟比佢做戲搞到斷吓斷吓嘅MV？」

張敬軒年度主打歌MV正式出街 周家怡黃德斌領銜主演兼有大膽床戲

Wyman對原版MV的人聲對白蓋過歌聲感到不滿。（黃偉文Instagram圖片）

點擊睇原版MV精彩片段：

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當時Wyman回覆網民留言時，並不相信歌曲會推出原聲新版MV，不過今日（24/1）軒仔就在Instagram上載Album Edition MV，把本來的人聲對白全部刪走，只留下他的歌聲。新版MV更有軒仔親自上陣，片中可見他唱得相當投入，不少網民都對新版MV讚不絕口，亦希望軒仔能將新版MV上載到他的YouTube頻道。

睇睇軒仔喺新版MV嘅表現：