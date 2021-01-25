陀槍師姐2021︱JW接棒鄭秀文獻唱　首4輯主題曲成集體回憶

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-25 20:30

無綫（TVB）新劇《陀槍師姐2021》在今日（25/1）首播，而劇集主題曲《我不想別離》由加盟星夢娛樂短短4個月的JW王灝兒主唱，加上外購劇《燕雲台》主題曲《誰人在身邊》，意味「黃金時段」8時半到10時半的兩套劇集都可以聽到JW歌聲。只不過，對一眾《陀槍》系列的支持者而言，若然主題曲繼續由天后鄭秀文主唱會更好。

一如上年8月記者會所說，JW將為新劇《陀槍師姐2021》唱主題曲。（資料圖片）

新作除了陣容大變天，只留下滕麗名（飾演陳三元）、朱咪咪（飾演王二妹）和李成昌（飾演頂爺）之外，更邀請不到過往為《陀槍》系列唱劇集歌的鄭秀文（Sammi）獻聲，令不少觀眾都感到可惜。其實談到《陀槍》系列，除了歐陽震華、滕麗名、朱咪咪等固有班底外，大家亦會想起Sammi唱過的《女人本色》、《另類男女》、《人間定格》及《超速駕駛》四首主題曲。如今主題曲人選有變，加上曲風從激昂快歌變成慘情慢歌，單從劇集歌已經聽得出，故事與前作已無太大關係。

新作並沒邀得過往為《陀槍》系列唱劇集歌Sammi獻聲。（資料圖片）

MV在今日凌晨面世，由兩位「後生仔」徐文浩（Frederick）及呂靜文（Bonnie）擔任男、女主角。不過副歌第一句「明明掌聲在路邊響起／離終點偏差了十里」，旋律與編曲聽起來與容祖兒《On Call 36小時》主題曲連續劇有點相似，有一種向經典劇集歌致敬的感覺。