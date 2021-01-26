【專訪】P1X3L手機桌布寫低目標　劍指叱咤新人獎：知道係唔容易

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-26 20:45

與上一篇專訪主角曾比特（Mike）同樣出身自《全民造星II》，吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）合組跳唱組合P1X3L（讀音：Pixel）加盟環球唱片，最近以《Braceless》正式出道。其實新歌推出前，他們已經率先在社交媒體宣布成軍，卻惹來不少網民評擊，直呼「唔好啦」。 面對各界不被看好，網絡上接二連三的批評，Phoebus想到前輩MIRROR初出道時亦遇到同樣狀況，深知成功背後需要下苦功，期望往後時間能透過作品證明自己。他認為目前出現負面聲音十分正常：「我覺得每一樣嘢出嚟都一定有負評先，呢個唔係我哋嘅問題，而係每一件事都會。其實MIRROR都係咁，啱啱出嚟都有好多負評，唔係話佢哋唔好，而係一有新嘢出嚟，一般嘅人都係好抗拒。」雖然起步較慢，但他們一致認為，今年才是P1X3L的開始。 撰文：劉傳謙 攝影：陳順禎

出身自《全民造星II》的（左起）Phoebus、Marco、George及Mike不約而同地簽約環球，成為2021年樂壇新人。其中Phoebus、Marco、George組成跳唱組合P1X3L，有意向歌、視雙棲發展。（陳順禎攝）

P1X3L出道不足一個月即惹來各方評擊，自認是「負評王」的George認為團隊需要將負面評價轉化為動力，逼使大家進步，更向隊友傳授一個獨特的方式消化負評：「喺YouTube咪有like同dislike嘅，咁當dislike多嘅時候咪倒轉（熒光幕）睇，令自己開心啲囉！呢個係其中一個方式消化啲負評，當然有啲係真係想你好嘅，而佢哋講到某啲嘢係必須要改善嘅，就要去改。」

面對負評，George選擇用獨特方式幽默面對。（陳順禎攝）

不過，要扭轉外界對自己的評價，最有效的方法是用行動、作品來說話，這點George亦十分認同：「好似Phoebus咁，其實《造星III》（表演）嘅時候都有好多人讚佢，但係《造星II》嘅時候其實有好多人鬧佢，究竟呢段時間佢做咗啲咩，令咁多個人讚佢？當然係佢有付出過努力。」

其實Phoebus在比賽期間同樣備受批評，不過經歷一年後再回到總決賽舞台表演時，就得到不少觀眾讚賞。George認為這正是Phoebus一年來苦練的成果。（資料圖片）

許多人會想到，若然趁着該屆比賽熱潮出道，他們的發展或許會比現在順利。Phoebus承認自己亦有同樣想法，但他透露在疫情下，團隊的起步被迫延後：「我哋只不過係起步點比較遲，啲人會話我哋乜都冇，但係大家想喺疫情之下有啲咩？我哋的確係冇一個良機撐住熱度，當然喺熱度最高嘅時候發展任何嘢都會蓬勃啲，但係喺疫情之下就冇咗，但係唔等於我哋會灰心，唔會太在意第一屆嘅參賽者發展成點，至少我冇呢個心態。」

Phoebus坦言P1X3L錯過出道最佳時機，但不認為他日無法從後趕上。（陳順禎攝）

其實Phoebus和George在比賽後都有機會亮相不同節目，除了幕前工作外，二人亦不停學唱歌、跳舞、演戲。相比之下，直到後期才加入的Marco則甚少曝光機會，在比賽前已經立志入行的他一直苦等機會，坦言在空窗期的日子過得十分煎熬：「比賽之前我特登去韓國特訓，想練好自己跳舞，而比賽之後嘅空檔期都有其他公司搵我去面試，但係最後都係唔成功。」

雖然在出道前已經合體拍攝節目《大海男兒》，但P1X3L認為他們始終缺乏觀眾緣。（陳順禎攝）

新歌《Braceless》邀得Jerald（陳哲廬）作曲、監製，另一邊廂，Mike的《我不如》就由Eric Kwok（郭偉亮）度身訂造，他們覺得這個安排只是機緣巧合，Phoebus認為：「Jerald負責嘅都係比較Groovy啲、輕快啲嘅歌曲，而我哋係玩跳唱嘅，所以我覺得公司搵Jerald監製係好錫我哋。Jerald係攞過（台灣金曲獎）最佳專輯嘅前輩，搵得佢成品一定要有好好嘅質素，至少第一首歌都係穩陣。另一邊廂，Mike係Eric嘅導師，所以就會機緣巧合之下有呢個安排。」

由於Jerald身處加拿大，P1X3L要利用視像會議軟件與對方溝通，並仿效容祖兒與舒文合作，在北京隔空錄製《東京人壽》的方式為新歌錄音。與其他歌手相似，他們與Jerald初次見面時，都覺得對方是位十分嚴格的音樂人，George更指：「第一次見已經好驚，覺得佢好惡，記得佢攞金曲獎嘅時候都冇乜笑容，真係會覺得驚。不過去到真正錄音之後，就發覺佢真係好友善、好細心嘅人。」在Jerald指導下，他們在咬字上有改善，亦明白這是錄音上最基本的一件事。

Jerald定居加拿大，在疫情下無法往來香港，唯有透過視像會議與P1X3L溝通及錄音。（視覺中國）

情況與容祖兒隔空錄音一樣：

+ 4 + 4 + 4

雖然第一次錄音已要隔空合作，但P1X3L認為過程順利，Phoebus指在Jerald指導下，他們學懂如何放鬆：「佢無時無刻都搵方法想你放鬆啲，會係咁講笑，又會鼓勵我哋放膽唱出嚟。你可能會驚自己唱錯、甩拍子，但係佢好寬鬆，覺得唔緊要，叫我哋慢慢嚟，所有嘢都會令你好舒服。」

Jerald在錄音過程中一直叫P1X3L放鬆，又不時鼓勵他們放膽唱。（陳順禎攝）

談到前輩對自己的評價，Marco記得Jerald無時無刻提醒自己要放鬆，才能把高音唱得好。而Phoebus則獲對方大讚「一定會紅，唔使擔心」，覺得他無時無刻在鼓勵自己：「身為一個咁嘅前輩，佢會咁同後輩講，仲要我哋只係第一次合作，所以佢真係好錫啲後輩。當然佢都有提點我要改善咬字，但係佢會叫我唔好擔心，放鬆啲唱晒出嚟，呢個就係佢嘅鼓勵方式。」

面對如此高的評價，Phoebus直言有壓力，又指過往會將負評放大：「可能有十個人讚你，得一個人彈，你都會係咁諗呢一個人嘅言論，問自己究竟有咩係唔得。當然有人讚我都會好開心，亦都要令自己可以做到人哋期望嘅位置，唔想令人失望。」

Phoebus獲Jerald大讚，他認為對方不吝嗇地鼓勵新人，相當友善。（陳順禎攝）

最後問到新人年P1X3L的期望和目標，此時Marco和Phoebus都叫George拿出自己的手機，原來他的手機桌布除了三人合照外，亦記下兩大目標：「叱咤樂壇新人獎（生力軍）」、「叱咤十大歌曲」。在出道第一年要贏新人獎，相信是不少初出道歌手的目標，但要在「專業推介叱咤十大」中榜上有名難度甚高。George解釋：「係畀自己嘅一個目標，不過最終都係想更加多人認識P1X3L。」Marco坦言：「的確係唔容易，當係畀自己一個動力，做到又好，做唔到又好，為之而努力。」