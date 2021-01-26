【Yahoo人氣獎2020】Dear Jane奪三獎做大贏家：打10次邊爐慶祝！

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-26 23:00

闊別一年，「Yahoo搜尋人氣大獎2020」在疫情下重辦，雖然頒獎禮不設現場觀眾，但大會依然悉心籌備，製作全港首個以xR視覺效果呈現的虛實頒獎禮，並根據2020年度網民在雅虎香港平台上搜尋的每一組關鍵字，頒發年度搜尋人氣大獎，反應歌手及歌曲在網民心中的熱度。今日（26/1）則率先公布30個音樂方面的獎項花落誰家。

「Yahoo搜尋人氣大獎2020」舉行虛實頒獎禮，大玩xR視覺效果。

Dear Jane上年推出大碟《Limerence》，主打歌《銀河修理員》不但橫掃各大電台頒獎禮歌曲獎，更成為各大串流平台收聽次數之冠，成績驚人。樂隊亦延續頒獎禮強勢，一口氣贏得「人氣歌曲」、「人氣 MV」及「本地音樂組合」，成為「Yahoo搜尋人氣大獎2020」頒獎禮大贏家。出席頒獎禮令主音 Tim 有感而發：「2020 年工作和見的人少了，可以趁著頒獎禮與同行互相慰問，跟往時見面的感覺很不同，發覺我們對很多小事情視為理所當然（take it for granted）。」雖然在各大頒獎禮獲獎後不能聚在一起慶祝，Tim 笑言：「疫情過後我們會打10次邊爐慶祝！」

Dear Jane成為「Yahoo搜尋人氣大獎2020」頒獎禮大贏家。

主音Tim笑言疫情過後要打10次邊爐慶祝！

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