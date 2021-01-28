葉小妍重提《造星III》表現認有不足：情緒好易變到好似個小朋友

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-28 19:30

在選秀節目《全民造星III》中，除了一群較出眾的參賽者外，部份表現不堪入目的選手亦會成為焦點，台上表現失準不但被評判狠批，網民口中「騎呢」、「冇天份」、「態度差」等評擊此起彼落。不過KB（李健宏）則邀請部份參賽者為他的網台拍攝節目《平民造星》，其中一位正是因翻唱Avril Lavigne的《My Happy Ending》而被網民譏笑的魔樂師葉小妍。

葉小妍表演魔術。（梁碧玲攝）

當日她表演最拿手的魔術，所說的並非在節目所見，無聲無色地變出一個結他撥片那種，而是平日在舞台上看到，視覺效果豐富的一類。面對網民評擊，小妍接受《香港01》訪問時承認當時情緒病復發，及後在藥物幫助下慢慢克服，坦言當初收到邀請時有想過拒絕：「其實都有掙扎過，依家自己都有返工，收工之後再過嚟拍其實好攰，有諗過好唔好退賽。但係好多謝KB咁鼓勵我，身邊嘅朋友都叫我唔好怯，老闆都好鼓勵我繼續追夢，身邊好多小天使畀咗好多信心我，幫我打咗支強心針。」

小妍認當初曾考慮退賽。（梁碧玲攝）

小妍透露往後將有自己的音樂作品面世，不過在這次比賽中希望循序漸進，希望先專注在魔術部份，未有安排唱歌。重談當時兼顧魔術、音樂的表現，她認為自己過分緊張，亦承認在性格上有不足：「如果（結果）唔係自己預料範圍之內，我嘅情緒好容易就變返好似一個小朋友，可能都會畀到人好多麻煩，依家諗返，其實好多事情可以用另一個方法處理，學識點樣面對，令自己（情緒病）慢慢好返。」

小妍的比賽片段播出後，令「唔好啦」成為金句：

小妍在選秀節目中唱英文歌，不過她指自己擅長的卻是日文動漫歌：「其實我一直都好鍾意日本文化，鍾意cosplay，本身都有參加一個動漫cosplay比賽，但係因為疫症延期到今年，希望遲啲可以唱返日文歌畀大家聽。」不過記者邀請她即場清唱一、兩句時，小妍就指自己太緊張，留待日後才一展歌喉。

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