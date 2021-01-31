台灣2020年度百首單曲排行榜出爐　盧廣仲《刻在》超紅仍屈居第二

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-01-31 10:00

由台灣「Hit FM聯播網」（即結合台北之音、中台灣廣播電台、高屏廣播電台、中山廣播電台、東台灣廣播電台的廣播聯播網）發起的「2020年度百首單曲」，周五（29/1）公布結果。盧廣仲主唱的《刻在我心底的名字》，挾着柳廣輝執導、陳昊森與曾敬驊主演的同志電影《刻在你心底的名字》於台灣當地獲得逾億台幣票房（約2,900萬港元）而獲得超高人氣，YouTube至今累積點擊率超過2,700萬，更獲得「第57屆金馬獎」最佳原創電影歌曲，不過在「百大歌曲」排行榜上仍然屈居第二，到底這首「寶島年度之歌」冠軍寶座由誰奪得？ 撰文：游大東

盧廣仲主唱的《刻在我心底的名字》，雖然有人氣同志電影《刻在你心底的名字》「加持」，但依然不敵田馥甄的《無人知曉》，於百大歌曲排行榜屈居第二。（facebook.com/YourNameEngravedHerein）

「Hit FM聯播網」的「2020年度百首單曲」票選，由今年元旦日開始，為期15天，最後埋單計數，總投票率超過5,000萬票，網民從從374首歌曲中選出前100名，包括58首華語歌、18首英文歌，以及24首日韓單曲。結果田馥甄（Hebe）新專輯同名歌曲《無人知曉》成為「票王」，獲封「年度之歌」，亦是她2015年憑《小幸運》之後，第二次獲封這項殊榮，而同一張唱片的另一首派台歌《懸日》則獲得第八位，《皆可》則位列第14位，有三首歌打入百大行列，相當強勁。

但如果單純以入榜歌曲數量計算，林俊傑跟吳青峰才是真正王者，事關收錄於其新專輯《倖存者》的《交換餘生》、《倖存者》、《暫時的記號》分別打入此榜的第三位、第15位及第19位，而收錄在《感爵這一刻JUST JAZZIN'》的《修煉愛情(JAZZ VERSION)》，和他與世界前10大DJ Steve Aoki合作的英文歌曲《Not Tonight (Tomorrow Sounds Good Steve Aoki Remix)》，則分別排在33位和第4位，總共有5首歌曲打入百大。

田馥甄憑《無人知曉》成為台灣「2020年度百首歌曲」冠軍。（facebook.com/pqpmusicOfficial）

至於新科金曲歌王吳青峰，去年發行新大碟《冊葉一：一與一》裏的單曲《最難的是相遇》、《柔軟》和《一點點》，都登上年度百首單曲，分別排在第13位、第21位和第45位。而蘇打綠的單曲《Tomorrow will be fine.》、分身魚丁糸的《沙發裡有沙發Radio》也成為年度百首單曲，排在68位和56位，換言之吳青峰多重身分進佔排行榜，跟林俊傑一樣，同樣有5首歌入圍。

至於在台灣市場一直傳唱度高企的盧廣仲《刻在我心底的名字》，最終只能夠屈居亞軍，而憑「年度神劇」《想見你》而爆紅，去到香港都有人識唱的八三夭作品《想見你想見你想見你》則出奇地只得到第35位，可能跟劇集在2020年初已播畢，導致播放率於之後的日子無以為繼有關，而憑此劇人氣急升的許光漢，其「處男作」《別再想見我》則排在84位。而其餘十大位置的歌曲分別有由LiSA主唱、動畫電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》主題曲《炎》（第五位）、蕭敬騰的《猴籠》（第六位）、畢書盡的《撞》（第七位）、BTS的《Dynamite》（第九位）和炎亞綸的《摩登原始人》（第十位）。

林俊傑去年10月推出的大碟《倖存者》，分別有3首歌打入年度百大歌曲。（facebook.com/JJLin）

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