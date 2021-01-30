Edan呂爵安苦練咬字錄新歌　出動私伙鋼琴拍MV：摧毀咗屋企部琴

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-01-30 19:45

MIRROR成員呂爵安（Edan）周三（27/1）推出首支個人單曲《E先生連環不幸事件》，截至周六（30/1）傍晚6時半，總瀏覽率已經接近34萬，日前更揮低Hit爆的《天笠鼠車車》，榮登YouTube熱門影片第一位。 歌曲大受歡迎，Edan感動之餘亦有在IG答謝樂迷支持：「小安我真係諗都冇諗過，衷心多謝所有鍾意呢首歌，聽過呢首歌，畀過Comment，Share過嘅朋友。其實我知道有呢個成績係因為大家好想幫我，好想令更加多人認識我，所以先會咁落力去宣傳。多謝大家咁愛爵安，比咗一個咁好嘅開始我，好感動。爵安接住落嚟都會繼續『盡力做我這手牌』，希望有機會比更加多好嘅作品大家睇到。」

MIRROR成員呂爵安（Edan）日前推出首支個人單曲《E先生連環不幸事件》，MV推出兩日觀看次數已經超過33萬，更榮登Youtube熱門第一位。（IG/ @edanlui）

Edan接受《香港01》訪問時指《E先生連環不幸事件》是一首為他度身訂造的歌曲，整個錄音過程共錄了8個Sessions（以業界慣例，大約24小時）：「呢首歌係度身訂造，Edward搵咗Cousin Fung、Raymond（溫翰文）同我去參與創作，我哋作咗好多首唔同嘅Demo，最特別嘅係Raymond嘅Demo Mix埋Cousin嘅Demo再加我自己嘅意見，錄音錄咗8個Sessions。Edward畀咗好多機會我去試，慢慢改我啲壞習慣。」

不少人大讚Edan咬字有進步，他說有特意去讀報紙以及上網尋找正確讀音：「咬字真係有去練，經過《男排》之後發現自己講嘢真係好大問題。有讀報紙，上網Search返啲讀音，日常生活開始講嘢慢返少少同埋留意返啲咬字，慢慢好緊但未好晒，會繼續練。」

提到MV拍攝時的趣事，Edan指出動了私伙鋼琴又返回母校（荃灣可風中學）取景，當中的一場攤牌戲更令他非常難忘：「好多謝大家咁鍾意，見到咁多人睇好開心，總算冇辜負幕後製作團隊，佢哋仲辛苦過我。趣事就係用咗我屋企部琴，將佢摧毀變成MV部琴，又返咗自己母校拍攝，有一場感情好激動嘅戲都覺得好難做，呢幾點都好難忘。」

Edan MV出動了私伙鋼琴。

Edan所講的激動場口就是他與林家熙（Locker）及譚旻萱（Mandy）在天台的一場攤牌戲，因為主角對白是「無聲」的，亦令觀眾相當好奇。記者就同大家拆解當中的三句對白，Mandy先向Edan打眼色示意他離開，隨即向Locker表白說：「我鍾意咗一個人」，Locker反問：「邊個呀？」Edan回來時看到Mandy哭泣便上前質問Locker，Locker說：「唔鍾意就唔鍾意㗎啦」，有眼利的網民，刻意校慢速度，翻開50次之後，指Locker背向鏡頭後向Edan說出：「我鐘意嗰個係你呀！」短短幾句對白就交代出Edan喜歡Mandy、Mandy喜歡Locker，而Locker卻喜歡Edan的連環錯愛故事。

點撃逐格睇《E先生連環不幸事件》MV：