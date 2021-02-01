呂爵安《E先生》MV人氣高企　點擊率一月稱霸贏張敬軒《俏郎君》

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-02-01 21:30

MIRROR成員呂爵安（Edan） 的第一首單飛派台廣東歌《E先生連環不幸事件》於上周三（27／1）後，雖然受到「伊登呂」的「黑氣」影響，導致「意外」發生 ── 黃偉文於個人Instagram承認填錯其中一句歌詞：「全心厚待你，仍然功倍但事半」，因為填了倒裝句子，惟意思跟原意「事倍功半」相反，他說：「想把這句歌詞改回『合理』其實也不難，將現在的『倍』和『半』兩字對調，意思即能梳順，但這樣又失去押韻，若不想草率敷衍，最好是整句重寫成『窮一世力氣，無緣出眾地奪冠』。」但旋律和編曲不俗，傳唱度高，加上在超強的「鏡粉效應」帶動下，與歌曲同日推出的MV在YouTube的點擊率長期處於高位。 撰文：游大東

呂爵安是第六位獲得單飛出歌機會的MIRROR成員。

MIRROR成員呂爵安（Edan）日前推出首支個人單曲《E先生連環不幸事件》，MV推出後人氣爆燈，以點擊率計更是一月最高的作品。

參考YouTube數字，截至周一（1／2）的晚上7時半，呂爵安的《E先生連環不幸事件》獲得超過46萬次點擊，成為2021年1月的廣東歌新MV瀏覽量冠軍，相信絕對有力衝破100萬。

事實上，MIRROR過去推出的單飛歌曲MV，有不少都已經「破百」，比如於元旦日獲得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」的姜濤作品《蒙著嘴說愛你》，點擊率至今已達240萬，對上一首派台歌《孤獨病》亦有140萬，而陳卓賢的《鯨落》和《正式開始》，亦分別有130萬和140萬點擊，可見人氣實在超強。

除了Edan，到底一月的YouTube廣東新歌MV三甲還有哪兩首？於1月7日上架、張敬軒 主唱的新派台歌《俏郎君》，至今則累積37.7萬點擊率，暫時排名第二；而在1月5日推出的胡鴻鈞新歌《心跳移植》，其MV推出至今，網民的觀看數目為27.5萬，位列第三名。

《E先生連環不幸事件》的MV描述三個單戀故事，並於呂爵安的母校、荃灣可風中學取景。

Sheng與Maggie聯合執導MV素來有戲演

值得留意，Edan新歌之所以多人談論，絕對不得不提MV的助力。由Sheng Wong 與Maggie Leung聯合執導的《E先生連環不幸事件》，將歌詞裏「連環錯愛，有誰夠我不幸？」的命題變成劇本核心，講述呂爵安、林家熙（Locker周圍都係）與譚旻萱（Mandy）三人原本是中學同學，關係親密，但各自暗戀對方，我愛你你愛他他愛我，三個人都愛別人，偏偏沒有兩情相悅，剩下三顆受傷的心。

由於「有戲演」素來都是Sheng與Maggie的MV風格，所以《E先生連環不幸事件》順理成章是一齣短片，故事有起承轉合，而天台示愛和拒愛一幕，因為幾句「無聲對白」，成功引起觀眾再三翻睇估下講乜，加上二創專頁「我睇咗啲乜嘢」迅速製作「走女版」MV，累積逾4.6萬瀏覽量，也是帶動他們仨人氣急升和極速推高MV點擊率的原因。值得留意的是，由周家怡與黃德斌主演的《俏郎君》，導演同樣是Sheng，製作極之認真，畫面質素甚佳，值得大家在電視屏幕細看。

張敬軒於一月初「失驚無神」宣布推出「超級大碟」《The Brightest Darkness》，並推出主打歌《俏郎君》的MV。

由Sheng Wong為張敬軒執導的《俏郎君》MV，製作非常有規模，包括這一幕交通意外的場景，更邀得周家怡和黃德斌參演。

胡鴻鈞於一月初推出新單曲《心跳移植》的MV，至今已累積逾27.5萬點擊，位列第三。（instagram.com/nickyjai）

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點撃逐格睇《E先生連環不幸事件》MV：