C AllStar合體為新歌拍MV　釗峰指上年已想重組：今日唔知聽日事

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-02 10:30

C AllStar在2021年宣布重新集合，並合體推出新歌《集合吧！地球保衛隊》，由於 MV 選在偏遠郊區拍攝，是以四位成員梁釗峰、陳健安（On仔）、SoulJase（何建曦）及DJ King （吳崇銘）與攝製隊在凌晨五時便已集合出發，不過因為很久沒有一起拍攝 MV 所以大家都十分興奮，只是到了現場後大家都難忍睡魔，紛紛找地方小休，唯獨 DJ King 拿出手提電腦忙著製造電音。由於現場實際是一個農場，所以四子午餐時都率先品嚐現場新鮮蔬菜，釗峰及 On 仔更拍搞笑食菜片段放在社交平台。

C AllStar至今已經休團三年多，四子坦言去年曾想過藉成團10周年重組，但當時各自有工作要忙，所以現在是最好時機。釗峰說：「自2017年十月紅館演唱會後正式休團，至今三年有多，經歷咗過去一年，今日唔知聽日事嘅感覺尤其強烈，就像歌名一樣，依家為信念再集合。」On仔亦指：「大家都單飛一段時間，休團結束代表我哋而家開始做新歌，咁大家記得留意我哋之後密密做嘅新歌。」

四子在MV中分別飾演斬柴佬、染布師、農夫和住在客貨車的司機。

SoulJase透露，歌詞靈感來自達明一派1990年的《十個救火的少年》：「嗰啲少年因為某啲原因離開咗，如今因為某啲原因大家又集合啦。今日，佢哋都歸隊了，組成咗地球保衛隊。」MV 內四子收到隨身攜帶的「傳呼機」呼喚後集合，加上另外十位少年少女也一同被召喚，代表由舊帶新傳承下去，呼應著歌詞「長命火就長命救，人在志在人就夠」，人齊了集合一起行下去。