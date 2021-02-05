何哲圖否認星夢喺《勁歌》獨大：有好多唔同唱片公司嘅歌手攞獎

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-05 20:45

上月TVB宣布曾志偉回巢擔任副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊。今天（5日）有傳媒報道，有傳曾志偉將招攬資深電視人何麗全回歸整頓《勁歌金曲》，改善近年總選由星夢幫壟斷的情況。星夢娛樂行政總裁何哲圖（Herman）接受《香港01》查詢時指：「我都係睇報道先知，唔知佢係咪真係會返嚟。關於《勁歌》上面嘅改革，我就交畀志偉同Sandy（余詠珊）再傾。」及後記者再問起有關《勁歌》公信力、與四大唱片公司關係、及友台ViuTV舉行樂壇頒獎禮等，Herman亦逐一回應。

今日有傳曾志偉將招何麗全回歸整頓《勁歌金曲》，「星夢幫」及後或不再獨大。（資料圖片）

傳曾志偉招何麗全回巢整頓《勁歌金曲》 星夢今後不再獨大？

近年《勁歌》總選的大獎幾乎都由星夢歌手獨攬，因而一直備受網民評擊，直斥公信力欠奉。Herman否認「星夢獨大」指控：「就算係依家，我都開放畀其他唱片公司參加，剛剛過去嘅總選係有好多唔同唱片公司嘅歌手攞獎，就算係獨立歌手，冇公司嘅，我哋都會畀鼓勵，因為當中都有好多出色嘅歌手。（除咗英皇，其他大唱片公司都冇獎？）咁莫文蔚都係Sony嘅，我都專誠請佢返嚟唱歌。（有特別招數邀請？）唔係，我都有出去同其他唱片公司嘅人打下交道嘅。」

何哲圖相信《勁歌》改革相關事宜，曾志偉將和余詠珊有緊密溝通，但不清楚何麗全是否回歸TVB。（資料圖片）

至於公信力問題，Herman認為獎項具公信力：「我哋有做啲民意調查，知道係好多人都認同呢首歌，我哋先會頒獎。我覺得啲獎喺民間嘅認受性大，我真心希望可以畀到鼓勵一啲歌手，而唔係埋沒咗佢哋過去一年嘅努力，你留意下睇網上平台，星夢嘅歌真係有好多人聽緊。（但係好多人都話冇公信力？）我諗每個人都對獎項嘅接受程度唔同，可能佢哋對其他頒獎禮嘅接受度多啲。」他解釋，過往的「勁歌金曲比賽合約」制度在數年前已經廢除，原則上一直歡迎所有唱片公司歌手競逐獎項：「我都有同其他公司傾，不過有啲公司話派歌手上嚟宣傳就OK，但係就唔想入榜、參選。」

何哲圖認為《勁歌》總選具公信力，不認為現今有「星夢獨大」跡象。（資料圖片）

被問到相關改革會否與友台ViuTV在年中舉行頒獎禮有關，Herman直指：「都唔關事嘅，每個台嘅候選準則都唔同，冇得咁樣比。例如我哋會睇（歌曲）喺新媒體嘅反應，亦都有投票機制，等我哋可以睇到街外人嘅選擇，知道佢哋鍾意邊啲歌、邊啲歌手。」