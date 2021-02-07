歌手轉用Clubhouse與樂迷對話　馬米開出特別條件為粉絲「贈句」

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-07 19:30

近日語音社交平台Clubhouse在全球掀起熱潮，記者身為用家，發現最近有不少關於本地音樂的聊天室，例如有網民開設聊天室為全球聽眾送上歌聲，亦有部份資深歌迷開設頻道，每晚按既定主題討論樂壇，甚至亦有用家邊模仿「比卡超語」（Pika Pika）邊唱歌，以搞笑性質為主。

近日不少歌手順應潮流，透過近期爆紅的社交媒體Clubhouse與歌迷互動，MastaMic正是其中之一。（MastaMic Instagram圖片）

不少歌手亦順應潮流開設帳戶，如Serrini、MastaMic（馬米）等已經透過Clubhouse定期開直播，與歌迷隔空對話。而大部份歌手都選擇在推行初期試聽不同音樂頻道，為歌迷製造驚喜，以周六（6/2）為例，許廷鏗（Alfred）於深夜接近12時左右，毫無預告下加入其中一個翻唱頻道「你點我地唱 廣！東！歌！」，並即席清唱一段新歌《痛》，令「房中聽眾」大飽耳福。同一時間，王雙駿、馮穎琪等亦現身另一頻道「永續樂壇」分享過往籌備演唱會的經歷。

本來樂迷只是紛紛討論過往欣賞演唱會和各地音樂節的經歷，沒想到王雙駿會加入討論，並與聽眾詳談過去擔任演唱會音樂總監的二三事。(資料圖片)

以下10位歌手不時現身Clubhouse，歌迷不妨追蹤他們的帳戶緊貼動態！