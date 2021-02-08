陳柏宇首度與Serrini合作　盼有機會為愛女唱兒歌：寫隻碟畀Abi

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-08 14:00

踏入2020年，樂壇有不少令人驚喜的合作，最近陳柏宇（Jason）首度和「陀地歌姬」Serrini合唱《網絡安全隱患》，由於Jason近期走有型感性情歌路線，與Serrini調皮搞鬼的曲風截然不同，樂迷都覺得這次合作新鮮感十足，相當期待。

陳柏宇與Serrini合唱，出乎一眾樂迷意料之外。

Jason坦言，與其他歌手合唱時會注意作品在編曲上的潛力，期望帶給聽眾新鮮感：「如果都係揀返一啲ballad（芭樂），喺編曲上就冇得玩好多嘢，因為ballad一係好簡潔，一係好高貴；而呢一首歌係有大啲嘅潛力去試唔同嘅編曲，我覺得要做就做啲值得聽，好唔同嘅版本，而唔係唱返同一個版本就叫合唱。」Serrini亦認同，更指：「如果唔係就要伴舞㗎喇！」Jason也即時附和點頭，說：「或者拍個有愛情故事元素嘅MV。」

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Serrini即興想到與Jason可以組成「茵宇のSing」，又提議日後二人可再次合作，為Jason女兒Abigail製作兒歌：「大家都係玩啲好唔同嘅嘢，可以寫隻碟畀Abi，睇下佢鍾意啲咩。」Jason聽罷Serrini的提議，即說愛女最愛跳舞及愛跟歌詞內容做動作，後者即指：「即係『指引式兒歌』，（例如）記住急就要去廁所！」Jason想不到Serrini竟這麼諗頭，也不禁大讚「Very Nice」！