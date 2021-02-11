精選五首本地改編賀年歌　《財神到》做埋TVB劇集主題曲最入屋

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-11 20:30

今日（10/2）是大年初一，《01眾樂迷》祝大家身體健康，萬事如意！每逢農曆新年，聽賀年歌都是不少樂迷會追隨的習俗，而每年樂壇都有音樂單位改編經典賀年歌，與聽眾歡度佳節。以下5首改編歌，雖然離不開《財神到》、《歡樂年年》等洗腦傳統賀年歌，但都值得樂迷一聽再聽。

最近推出的賀年歌《風行五星賀新年》，原來都是「音樂永續」作品。（網上圖片）

《風行五星賀新年》

最近露雲娜、李龍基、葉振棠、方伊琪和歐信希推出《風行五星賀新年》，原來也是「音樂永續2020」計劃中的改編作品之一。這首歌由風行唱片發行，過往《歡樂年年》、《迎春花》、《大家恭喜》等耳熟能詳的歌曲，原來都是這間唱片公司發行。這首歌用上述三首自家經典組成，並由音樂大師顧嘉煇徒孫Allan Lau以百老匯式編曲，嘗試為歌迷帶來新鮮感。

《喜氣洋洋》

2013年，星夢娛樂前身星煥國際推出賀年歌《喜氣洋洋》，有趣的是，當中包含的歌曲有《歡樂年年》、《新春頌獻》和《財神到》三首經典，卻沒有近年非常受歡迎，徐小鳳的《喜氣洋洋》。再看這首歌的MV，如今只有胡鴻鈞和吳若希續留星夢，其他如許廷鏗、謝安琪、Super Girls等早已各散東西。

+ 2 + 2 + 2

《二龍爭姝賀金猴》

過往英皇娛樂歌手都會聚首一堂，合唱改編賀年歌。這首歌亮點在於羅家英、盧海鵬和堪輿學家麥玲玲都參與其中，除了《迎春花》、《祝福你》、《大家恭喜》等傳統賀年歌外，更加入羅文經典《激光中》和羅家英名曲《我向妳求婚》，嘗試為一首賀年歌增添另類元素。

英皇每年改編賀年歌都會發揮創意，例如會加插其他流行曲，大大增加可聽性。（資料圖片）

《財神駕到》

除了製作成串燒歌外，重新填詞亦是其中一個改編方法。2017年，無綫（TVB）推出賀歲劇《財神駕到》，並推出同名主題曲。新歌用上《財神到》的旋律，由楊熙改編歌詞，雖然是首劇集歌，但依然相當應節。

+ 3 + 3 + 3

《恭喜發財五福來》

劉德華（華仔）在2005年曾推出賀年歌《恭喜發財》，成為其中一首農曆新年必聽的賀年歌。13年後，華仔重新改編舊作，保留副歌旋律，並配上新詞，表達自己在家庭、生活、友情等各方面都感到滿足，又借歌詞「放閃」：「我家有雙親一個太太，加一個活潑小孩，溫暖，與我同在，yes福在！」