泳兒邀per se合作有驚喜　改編新歌嘗試童話式曲風：唔想為做而做

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-14 17:45

泳兒（Vincy）上月推出新歌《所有遺失的東西》，承繼前作《溝渠暢泳》，帶出人可以在不安的時刻重新找回愛情、靈魂、祝福等，所有人生曾經失去的東西。日前Vincy在社交媒體透露將與新晉組合per se合作，推出「Nothing is Lost」版本，令雙方歌迷都感到驚喜。

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新版本在per se編曲下，風格與原版有極大分別。同樣是帶點唏噓的歌詞，原版聽起來比較孤獨，內心帶點隱隱作痛，訴說一個孤獨靈魂尋找自己曾經失去的東西；而新版則注入目前per se主打的童話元素，加上三人合唱，營造出主角終於找到兩個心靈相通、互相扶持的人，成品帶給樂迷有種同行的感覺。泳兒接受《香港01》訪問時坦言，希望新版本能帶給聽眾希望，又指這次合作原意正是想為這首歌改頭換面：「我唔想為做而做，希望新嘅版本，就算唔可以超越到原版，都一定要有好重要嘅信息帶畀大家，喺音樂上面畀到新鮮感大家。」

泳兒一直希望有破格的合作，為樂迷製造驚喜。而這次與per se合作，編曲沿用他們近年主打的童話風，與原版感覺截然不同。（泳兒Instagram圖片）

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樂迷紛紛表示對這次合作感到非常意外，泳兒直言自己向來都想帶給聽眾一個「想不到」的合作，被問到為何選擇與per se合作時，她指最近十分喜歡對方的音樂風格：「我覺得係好有佢哋嘅特色，我覺得搵埋佢哋編曲嘅話，就更加可以令呢首歌同原裝有好大分別。我覺得佢哋好含蓄，但係佢哋嘅風格好有童話，好有希望。雖然歌詞都係有種唏噓嘅感覺，但係我希望將per se本身已經擁有嘅，帶有希望嘅嗰種元素擺喺新嘅版本裏面。」