姜濤情人節病住開工　呼籲粉絲不要再贈送食物：我真係肥咗好多！

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-14 21:47

今日（14/2）是情人節，MIRROR成員姜濤與Jer（柳應廷）和AK（江𤒹生）現身尖沙咀某商場出席線上演唱會，惟限聚令實施下，商場不允許觀眾進入演出範圍，而在訪問期間，姜濤要三度坐在舞台邊稍息，他指直播現場空氣有點焗促，因此訪問當刻感到有點不適，不過強調自己可以繼續表演：「唔緊要嘅，好快就冇事，多謝，有心。（可以繼續表演？）可以呀，陣間出去唞一唞氣就冇事。」

姜濤今晚為粉絲送上《愛情簽證申請》和《亞特蘭提斯》。（梁碧玲攝）

姜濤在接受媒體訪問期間，多次坐在台邊稍作休息，又不時靠在AK旁邊。（梁碧玲攝）

目前依然單身的姜濤，過往在情人節都會送小禮物給媽媽，今年也會保持這個習俗，會於今天收工後購買，或者將粉絲送給他的花，轉贈母親。談到歌迷的情人節禮物，姜濤指過往經常收到零食，不過今年就向粉絲提出一個小要求：「希望大家唔好再送啲嘢食畀我，因為我真係肥咗好多！」姜濤不時遇到女歌迷私訊示愛，他提醒一眾「姜糖」要保持低調：「希望有另一半嘅Fans低調少少，亦希望你哋嘅另一半唔好嬲，我想同佢哋講聲唔好意思，對唔住。」面對粉絲一直以來的愛戴，姜濤簡單地表示：「多謝大家！」

姜濤表示每年會為媽媽準備情人節禮物，如果粉絲送花亦會轉贈給媽媽。（梁碧玲攝）

姜濤希望粉絲不要再送零食。（梁碧玲攝）

早前經理人花姐（黃慧君）分析姜濤單身原因，除了工作太忙，亦認為對方交談時沒有話題。在旁的Jer不認同：「私底下佢好有趣，玩起上嚟可以好癲。」而AK則指可以為隊友分擔工作量，叫姜濤多點出外聯誼，面對他們支持，姜濤竟笑指：「做咩無啦啦幫我招親？算啦算啦，大家唔好考慮我！」他希望能找到一個接受自己的另一半，坦言不希望為對方作太大改變。

花姐黃慧君狠批姜濤難出Pool：冇愛情滋潤就會一直咁蠢

Jer和AK都不認為姜濤談話時欠缺話題。（梁碧玲攝）

姜濤希望找一個接受自己的另一半。（梁碧玲攝）

姜濤亦分享自己準備的開工利是，他指這次考驗工作人員的運氣：「每封利是嘅數字都會唔同，畀佢哋抽。（入面有幾多錢？）最低兩位數，最高就三位數。」他亦透露自己將於三月推出個人作品，並正在錄製MIRROR全新歌曲。

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