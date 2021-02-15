容祖兒月底出新歌《煙花記》　自爆未經同意錄音：錄完先畀公司聽

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-15 22:15

樂壇天后容祖兒（Joey）上年推出《東京人壽》，目前已經橫掃五台合共9個星期冠軍，成績屬近年之最。目前為拍攝節目《乘風破浪的姐姐2》遠赴北京的她，今日（15/2）接受商台節目《叱咤樂壇》訪問，除了向聽眾拜年外，更率先透露本月底將推出新歌《煙花記》。

Joey今日接受《叱咤樂壇》訪問時透露，將在今個月底派新歌《煙花見》。（影片截圖）

《東京人壽》本來在香港已經籌備當中，但Joey錄音過程不順利，加上後來失聲，因此只能暫時擱置。而北上工作後，Joey透過視像會議與舒文隔空錄音，最終順利完成。Joey指沒有繼續在北京錄音，反而在離港前已經錄好幾首歌，更自爆當時未經公司同意已經與舒文合作錄歌：「收到歌之後我就問佢，首歌好唔好，又會諗不如搵人寫詞錄咗佢。其實我哋嘅合作已經有少少係，冇乜透過（經過）公司同意，大家就做一啲自己喜歡嘅音樂，錄完先畀公司聽。」

Joey在北京沒有再沿用《東京人壽》的方法錄新歌，不過她早在離港前已經有存貨。（影片截圖）

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說著說著，Joey就透露本月底將推出新歌《煙花記》，其有份主演的MV亦已經拍好。她指這首歌曲風與前作不同，不過說成「歌路有『360度』轉變」，當刻即被主持梁文禮笑指：「咪即係原地轉？」這次是繼2006年《隱形情人》後，Joey再次演繹舒文創作的歌曲，她指曲風、意境有種異國風情，與數年前獨遊的感覺相似。熟悉Joey作品的樂迷，或會即時想起11年前《搜神記》中，最後一段歌詞「只要敢遠飛／亦能自創我的煙花紀」。她透露新作與《搜神記》有關連，不過箇中關係如何，就留待新歌面世後才揭盅。