Novel Friday出新歌直接評擊陳奕迅《致明日的舞》：我覺得好悶

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-20 11:30

陳奕迅（Eason）上年推出的《致明日的舞》獲得一致好評，來到今年，樂壇同樣有作品以這首歌來命名。C AllStar的唱片公司私人國（Kingdom C），今年推出「Young Blood」音樂企劃，希望尋找新一代音樂人，主攻現時年輕人喜歡的音樂類型。20歲的本地Rapper Novel Friday最近推出新歌《REPLY 致明日的舞》，銳意以Melodic Rap進軍主流樂壇。

說到Kingdom C，大家都會想起C AllStar，這間唱片公司今年推出「Young Blood」音樂企劃，主攻年輕市場，第一位登場的音樂人就是本地Rapper Novel Friday。（Kingdom C Instagram圖片）

Friday接受《香港01》訪問時坦言，自己在創作新歌時嘗試以樂評人角度分析，希望透過音樂直接回應Eason作品：「佢又係要散發一種，要覺得明日係璀璨，要跳住舞寄望明日係點，就話係《致明日的舞》。我覺得好悶，好唔貼近依家嘅大環境，如果真係喺香港親身經歷過呢兩三年嘅氣氛，關於聽日嘅課題係唔會有咁美麗嘅畫面。咁都算，然後呢啲歌又係冠軍歌，又可以喺內地發展得好好，好似冇人可以挑戰到佢。身為一個樂評人，既然冇人願意去講呢啲問題，咁我就用音樂去講，我淨係要珍惜今天。」

Novel Friday新歌命名為《REPLY致明日的舞》，內容與Eason上年推出的《致明日的舞》有關。（唱片封套）

既然是一首評擊《致明日的舞》的作品，外界或會用說唱界中的「Diss」來形容新歌，不過Friday強調新歌用「Reply」來形容會更適合：「我覺得diss多數都會好血淋淋，例如係人身攻擊，內容係會強硬（hardcore）啲。你可以將『reply』理解做『溫柔版diss』，用音樂回應音樂，要講嘅嘢已經喺歌詞裏面滲透出嚟。」

Friday認為，與其繼續相信未來有新開始，不如為今天起舞，改變當下。（Kingdom C Instagram圖片）

不過新歌一出，Friday的社交帳戶就被陳奕迅的支持者取消追蹤，令以往甚少理會帳戶追蹤者數字的他感到無奈：「我喺呢兩日從來未為過呢首歌作任何解構、解釋，甚至連訪問嘅時間表都未定好，就已經有呢啲動作。我覺得有啲滑稽，佢哋連來龍去脈都未真真正正去了解就已經有呢個行為，可能佢哋唔想喺呢件事上面過份思考，覺得聽過就算，又或者非黑即白，覺得我係Hater。」

Friday自認以前是陳奕迅的忠實粉絲，不過今日再聽，已經覺得作品越來越不吸引。（GettyImages）

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