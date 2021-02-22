【專訪】周殷廷唱主題曲網民熱捧　想繼續隱世：大家會更專注聽歌

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-22 11:30

過往ViuTV的原創劇集，主題曲都會邀請鄭中基、周慧敏、鄧麗欣等名氣較高的歌手主唱，在坊間的討論度同樣地高。而較早前播出的劇集《太平紋身店》，主題曲《遲了悔改》就由出道已有5年的歌手周殷廷（Yan Ting）演唱，是他久違三年再推出的廣東歌作品。 新歌不但得到陳凱詠、Gin Lee（李幸倪）等圈內好友大讚，在網絡上亦好評如潮。其實Yan Ting出道至今亦推出過《小姐你好》、《愛與罪》等其他作品，可惜至今仍未有一首爆紅的代表作，談及歌曲在網絡反應熱烈，他指自己沒有後悔成為「隱世歌手」：「我反而覺得咁樣係對首歌、對成件事有更強嘅肯定，大家真係因為今次咁樣而覺得，佢哋會鍾意咗呢樣嘢，令我更加開心。所以我唔會後悔做咗『隱世歌手』，因為大家會更加專注咁聽歌，了解更多嘢。」 撰文：劉傳謙

Yan Ting認為，「隱世歌手」的身份更令樂迷專注欣賞歌曲，令自己覺得《遲了悔改》得到的肯定，絕大部份是因為作品水準令大家滿意。（《太平紋身店》劇照）

幕前空窗期不等於低潮期

幕前唱歌工作經歷3年空窗期，Yan Ting坦言自入行以來接觸過音樂以外的不同範疇，大學時修讀電影的他亦有意投身拍攝工作，既在不同故事中尋找更多合適的表達方法，亦增加不少創作上的靈感。他認為過去3年並非遇上事業低潮：「如果喺呢3年時間冇自我增值，我諗會令自己非常迷失、空虛，但係我喺呢3年入面不斷嘗試用唔同嘅方式尋找自己想講嘅故事同埋方式，反而不斷發現到新嘅自己，同埋自己唔認識嘅一面。」

因為過去3年自己一直增值自己，因此自己不認為這段時間有任何迷失、空虛。

要充分表達一首歌曲所說的故事，Yan Ting認為可以多參與歌曲、MV和文本創作，令整個信息更完整。他在出道前就為吳雨霏執導《今夜煙花燦爛》MV，及後亦為Super Girls（《有沒有我？》）、AGA（江海迦）擔任MV導演（《3AM》），又為Gin Lee（李幸倪）《幸福門》擔任監製，假若時間回到2015年初出道時，Yan Ting仍會選擇成為一位歌手：「如果我冇行到呢條路，都唔會嚟到呢一刻。呢個係任何一個創作者嘅必經階段，要去學習、揣摩你嘅門藝。例如講緊煮嘢食，有啲人會淨係做日本菜，有啲人會煮法國菜，但係有啲都會係試法國融合（Fusion）菜，唔同組合都會令件事更加獨特。又例如每個人都可以煮到唔同嘅日本菜，你可以專注做一樣，然後變化出好多唔同嘅嘢。我係比較似煮融合菜嘅，正因為係做歌手，先可以令我喺呢一刻學到唔同嘅嘢，發掘唔同方向嘅自己。」

執導Gin Lee《幸福門》MV 張蚊揭開選角原因：陳漢娜氣質夠詭秘

+ 4 + 4 + 4

不過，Yan Ting坦言這段時間亦有令自己後悔的事。他坦言過去未有在事業上取得平衡，令自己失去陪伴至親的時間：「因為工作都忙，有唔同嘅嘢想嘗試、創作，但係同一時間有唔同嘅嘢加埋一齊，令我冇咗時間陪伴身邊嘅人。呢啲時間係返唔到嚟，所以最後悔係搵唔到一個好好嘅平衡點。」

Yan Ting自認太忙，過去沒有時間陪伴家人。

新歌引起男生共鳴：攞咗自己最珍貴回憶

《遲了悔改》講述一對戀人各自朝著不同目標，因而產生磨擦，令一對戀人越走越遠。Yan Ting相信男生會更容易對歌曲有共鳴：「好多時我哋會用我哋嘅方式對待一段感情，用我哋嘅方式表現我哋嘅愛，但係呢啲事未必係一段感情入面需要嘅嘢，我哋都冇靜落嚟去聽，其實對方要嘅係咩。例如我哋以為要畀一種生活佢，或者著緊點對佢，但係對方係咪真係需要呢樣嘢呢？好多時我哋以好自私嘅諗法覺得呢件事係好，到最後其實唔係。」

Yan Ting相信新作更容易引起男生共鳴。

Yan Ting直言歌曲是自己的寫照，他聯想起一段中學時期的戀愛：「我哋都拍咗一段好長嘅時間，一直都好開心。但係佢有一日突然間同我講『我唔再愛你，我想像唔到點樣可以繼續一齊。』呢件事係毫無預兆，亦都毫無解釋，唔知係咩原因就完咗。」

談到新歌得到不少網民喜愛，他直言自己意想不到坊間反應正面：「我唔係諗呢首歌有幾受歡迎，而係諗緊呢首歌受唔受歡迎。因為我希望將最真實嘅嘢攞出嚟，之後如果大家欣賞、鍾意，我真係非常之感激。我覺得最緊要係攞咗自己最珍貴嘅回憶、故事同感受出嚟，咁就已經足夠。」

今年有機會聽到更多Yan Ting嘅作品！

談到日後發展大計，他指自己和公司已經籌備一段時間，並已經錄好新歌，並藉此回應網民訴求：「之前都有網民問我，其實都錄好晒歌，究竟幾時出？其實今年都會陸續出埋之前錄咗嘅歌，亦都喺唔同嘅曲風上面嘗試唔同嘅嘢。」